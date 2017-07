Marc O’Polo Eyewear: Red Dot Award

Marc O’Polo Eyewear und Lizenzpartner Eschenbach erhalten für den Style 503111 60 aus der aktuellen Heritage Edition die Auszeichnung Red Dot Award: Product Design 2017, ein international begehrtes Qualitätssiegel.

Das Marc O’Polo Korrektions-Modell ist eine Neu-Interpretation der großen Design Klassiker aus den Vierzigern. Eine Kombination aus Vintage Look mit authentischen Nieten-Details und klaren puristischen Formmetall-Teilen. Bewährte Handwerkskunst mit raffinierter Technologie. Diese Eigenschaften überzeugten das Fachgremium des diesjährigen Red Dot Award: Product Design 2017.

Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des Red Dot Awards: »Die Red Dot-Sieger verfolgen die richtige Designstrategie. Sie haben erkannt, dass gute Gestaltung und wirtschaftlicher Erfolg einhergehen. Die Auszeichnung der kritischen Red Dot-Jury dokumentiert ihre hohe Designqualität und ist richtungsweisend für ihre erfolgreiche Gestaltungspolitik.«

Die Bedeutung des internationalen Design-Wettbewerbs mit Sitz in Essen ist international bereits seit mehr als 60 Jahren fest etabliert. Seitdem bewertet ein Expertenteam Qualitätssiegel für gutes Design und Innovationen an herausragenden Gestaltungen des Jahres. Auch für 2017 wurde weltweit dazu aufgerufen, Produkte einzureichen. Die rund 40-köpfige Jury aus unabhängigen Designern, Design-Professoren und Fachjournalisten testete, diskutierte und bewertete jedes einzelne Produkt und vergab dabei die Honourable Mention für eine gut durchdachte Detaillösung, den Red Dot für hohe Designqualität, und den Red Dot: Best of the Best für wegweisende Gestaltung. Insgesamt verzeichnete der Wettbewerb dieses Jahr mehr als 5.500 Einreichungen aus 54 Nationen. Am 3. Juli 2017 fand in Essen die Preisverleihung der diesjährigen Awards statt.

Quelle: Marc O’Polo

