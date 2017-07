Rodenstock: Erfolgspakete der Plantinum World

Mit den markterprobten Erfolgspaketen der Rodenstock Platinum World biete das Unternehmen seinen Partnern Marketingmaßnahmen, um im lokalen Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein. Durch die vorgedachten Lösungen soll sich der Augenoptiker auf sein Kerngeschäft, der kompetenten Beratung seiner Kunden, konzentrieren und Marketingbudgets schonen können.

Die zunehmende Marktmacht der Filialisten, der steigende Wettbewerbsdruck durch das Internet und die dadurch getriebene Preissensibilisierung seien nur einige der Herausforderungen, denen sich Augenoptiker täglich stellen. Gerade für mittelständische Augenoptikerbetriebe sei es nicht leicht, die Herausforderungen des Marktes zu meistern und professionell auf die ständig veränderten Kundenbedürfnisse zu reagieren. Aus diesem Grund biete Rodenstock seinen Partneroptikern mit den Platinum World Erfolgspaketen durchdachte und markterprobte Marketingmaßnahmen an, die den Optikern helfen sollen, in ihrem lokalen Wettbewerbsumfeld noch erfolgreicher zu werden und die Brillenverkäufe nachhaltig zu steigern.

Das Angebot sei modular aufgebaut und umfasse Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenbindung (z.B. Mailingprogramme, Kundenevents), zur Umsatzsteigerung (z.B. Mehrbrillen- und Finanzierungskonzepte, Inhouse-Trainings) oder zur Steigerung der Bekanntheit des Augenoptikers (z.B. Erstellung einer Homepage). Abgerundet sei das Programm durch die professionelle telefonische Begleitung des Partneroptikers von ausgebildeten Marketingspezialisten des Platinum Expert Teams, die dem Optiker von der Maßnahmenauswahl über die Umsetzung bis zur Erfolgskontrolle mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen.

Neue Erfolgspakete für 2017

In 2017 bietet die Platinum World 12 verschiedene Erfolgspakete, deren Inhalte den Partneroptiker auf der gesamten Marketingkette begleiten soll. Je nach individueller Marketinganforderung soll der Partneroptiker die Maßnahme wählen können, die für ihn den größten Umsatzhebel birgt. Die Bandbreite der einzelnen Erfolgspakete sei groß und ganz auf die spezifischen Anforderungen der Augenoptiker-Betriebe ausgerichtet. Von der Ausstattung mit Werbe- und Beratungsmaterialien bis hin zu gezielten Schulungen und Trainings erhalten Betriebe wirkungsvolle Instrumentarien, mit denen sich die genannten Ziele erfolgreich verwirklichen lassen. So unterstützt beispielsweise das Erfolgspaket „Ihr Internet-Auftritt“ den Augenoptiker bei der Erstellung der kompletten Internetseite, die Einführung in deren selbstständige Pflege sowie den Domain-Umzug der bestehenden Internetseite.

Quelle: Rodenstock

