Mindset: Wie Sie zum Sieger werden

VIU: 3. Flagshipstore in Österreich

Das Schweizer Brillenlabel VIU hat am Freitag, den 30. Juni offiziell auf der Salzburger Linzergasse eröffnet. Für das Unternehmen sei dies ein weiterer Meilenstein in der Österreichexpansion: Im Sommer 2016 eröffnete der erste Flagshipstore auf der Wiener Neubaugasse, im Mai 2017 folgte Graz. Der zentral auf der beliebten Linzergasse 9 in einem ehemaligen Brauereigewölbe gelegene Eyewear […]