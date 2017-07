Licht für die Welt: OWP spendet seine hochqualitativen Brillenfassungen

Fünf Jahre bereits stellen sich die Optischen Werke Passau (OWP) in den Dienst des Augenlichts für sehbehinderte Menschen in Entwicklungsländern. Das Erfolgsunternehmen der optischen Industrie spendet seine hochqualitativen Brillenfassungen an Hilfsprojekte der Münchner Fachorganisation Licht für die Welt e.V. Denn funktionelle Sehbehinderungen werden mit maßgeschneiderten Brillenanpassungen in Uganda tausendfach behoben.

Es ist ein sonniger Tag an dem sich der Traunsteiner Augenarzt Dr. Johann Dillinger auf den Weg zur OWP-Firmenzentrale in der Spitalhofstraße 94 in Passau macht. Seine Heimatstadt besucht er heute in seiner Verantwortung als ehrenamtlicher Vorstand der deutschen Hilfsorganisation Licht für die Welt e.V. Das Wetter passt zum Anlass seines Besuches bei Geschäftsführer Werner Paletschek, denn es gilt, das gemeinsam Erreichte im Dienste tausender sehbehinderter Menschen in Entwicklungsländern zu besprechen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Dr. Dillinger ist seit zwanzig Jahren ehrenamtlich in Uganda und Tansania tätig und hat vieles gesehen, was den Menschen in den Armutsgebieten das Augenlicht raubt. Das Bundesverdienstkreuz wurde ihm im Jahr 2003 verliehen, weil er unnachgiebig augenkranken und blinden Menschen im Rahmen seiner ehrenamtlichen Hilfsprojekte Augenlicht und neue Lebensperspektiven schenkt. Bis heute hat er unentgeltlich dreißig Kurzzeiteinsätze geleistet, zwei dringend benötigte Augenkliniken mit aufgebaut sowie afrikanische Kollegen ausgebildet.

Logistikleiter Peter Rieger nimmt den Traunsteiner Entwicklungshelfer in Empfang und zeigt ihm die Abteilungen des Unternehmens in der Passauer Zentrale: Brillendesign, Produktion der Prototypen, Qualitätskontrolle, Verkauf. Das neue Lager der Optischen Werke Passau ist der ganze Stolz von Peter Rieger, doch dafür ist heute keine Zeit. Er beeindruckt mit den Unternehmenszahlen, etwa, dass mehr als eine dreiviertel Million Brillenfassungen pro Jahr von OWP verkauft werden, überwiegend in Deutschland und weiteren europäischen Kernmärkten, aber auch mit wachsender Nachfrage in den USA.

Der wirtschaftliche Erfolg der Optischen Werke Passau bildet die Grundlage der nachhaltigen Sozialaktivitäten gemeinsam mit Licht für die Welt e.V. Seit fünf Jahren stellt die OWP Brillen GmbH komplett neuwertige Brillenfassungen in den Dienst von sehbehinderten Menschen, überwiegend in Uganda, denen mit dem landesweiten Licht für die Welt-Programm zur Behebung von Sehfehlern geholfen wird. Dieses wurde vom bayerischen Optiker Wolfgang Gindorfer vor 25 Jahren initiiert und wird bis heute von ihm betreut. Der ganzheitliche und nachhaltige Ansatz dieses Beispiel gebenden Programms in Uganda erhielt 2016 in Berlin eine hohe Auszeichnung seitens der renommierten Else Kröner Fresenius-Stiftung.

Die Wirkungskette: Durch die systematische Ausbildung von augenärztlichen und optischen Fachkräften wird eine dezentrale Erhebung von Sehfehlern in großem Stil ermöglicht. Dabei wird auch auf Augenkrankheiten geachtet – gerade auch an Schulen um Kindern die volle Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Die bestellten Brillen werden dann in optischen Werkstätten in der ugandischen Hauptstadt Kampala eingeschliffen und mit einer etablierten Logistik-Kette direkt zu den sehbehinderten Menschen gebracht. Da sich sehr viele Menschen in dem afrikanischen Land keine Brille leisten können, schenken die Brillenfassungen aus Passau besonders mittellosen Menschen ein verbessertes Augenlicht.

„Wir machen das sehr gerne und auch in Zukunft!“, strahlt OWP-Geschäftsführer Werner Paletschek mit seinem gewinnenden Lächeln, bei seinem Handschlag mit Dr. Dillinger, der sich dankbar verbeugt. Denn nachhaltige Hilfe dieser Art und Dimension, begleitet von unvoreingenommener Freundlichkeit und höchster Professionalität, findet man selbst im Dienste sozialer Anliegen nicht alle Tage. Die Optischen Werke Passau verbessern jährlich das Augenlicht tausender Menschen in Entwicklungsländern, bereits seit fünf Jahren. Die lachenden Gesichter glücklicher Menschen in Afrika sind ihnen Dank genug, bei aller bayrischen Bescheidenheit.

Text- und Bildquelle: Licht für die Welt e.V.

