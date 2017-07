VIU: 3. Flagshipstore in Österreich

Andy Wolf: Winner des German Brand Awards

Der österreichische Brillenhersteller ist Winner des German Brand Awards für Excellence in Brand Strategy in der Kategorie Fashion und konnte sich mit seiner Präsentation gegenüber zahlreiche Marken durchsetzen. Vor mehr als 500 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien im Deutschen Historischen Museum in Berlin, wurde am 29.06.2017 der Preis verliehen. Dieser wird Initiiert von […]