Wöhlk: Klarer sehen mit farbigen Kontaktlinsen

MPG&E: Neuer Gebietsverkaufsleiter

Für die Betreuung seiner Kunden in Berlin und im Berliner Umland hat MPG&E Jens Klappoth als neuen Gebietsverkaufsleiter gewonnen. Klappoth ist erfahrener Branchenprofi mit hoher Kontaktlinsenkompetenz. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er mehr als 20 Jahre bei einem renommierten Kontaktlinsenunternehmen als Außendienstbetreuer tätig – unter anderem in der Vertriebsleitung. Jens Klappoth betreut seine […]