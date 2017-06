Vogue Eyewear: Kampagne & Special Collection mit Gigi Hadid

7Trade: Neuer Director of Sales

Andreas Köhler, seit über 20 Jahren aktiv im Vertrieb in der Optikbranche, ist ein fester Begriff in der Szene. Er erzielte top Gewinne mit dem Aufbau der Marken Prada, Calvin Klein, Armani & Modo in Deutschland. Jahrelange und umfassende Erfahrung in der Eyewear-Branche zeichnen diesen smarten und sympatischen Profi aus, der die 7Trade ab sofort […]