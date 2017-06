Das Schweizer Brillenlabel VIU expandiert nach Skandinavien und hat am 15. Juni offiziell auf der Kopenhagener Pilestraede 35 eröffnet. Für das Label ist dies ein weiterer Meilenstein in der Expansionsgeschichte, 23 Flagshipstores gibt es bereits – 11 davon in Deutschland, 9 im Gründungsland Schweiz und 3 in Österreich. Weitere Stores in Schweden und UK sind für 2017/18 in Planung.

Category: NoOV, Unternehmen