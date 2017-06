OHI Update 2017

Die OHI ist mittlerweile mit ihrem jährlich stattfindenden OHI Update die größte österreichische Tagung für Augenoptiker, Optometristen und Hörakustiker. Mit etwa 200 Teilnehmer/innen, 21 Industrieaussteller/innen und in zwei Sälen parallel stattfindenden Vorträgen zu den Fachgebieten Augenoptik und Hörakustik, konnte das österreichische Format im Vergleich zum Vorjahr nochmals zulegen. Auch der neue, größere Tagungsort im Wiener Novomatic Forum habe sich bewährt. Er bot Besucher/innen und der Industrieausstellung deutlich mehr Platz zum Netzwerken und Informieren. Zum ersten mal gab es sogar einen Catering über den gesamten Tagungsverlauf.

Fünf der acht Vortragenden reisten aus Deutschland und der Schweiz an. Die unterschiedlichen Referenten aus dem deutschsprachigen Ausland sorgten für einen interessanten Fortbildungstag.

Bericht zur Ausbildungssituation in der OHI

Im Rahmen der Begrüßung der TagungsteilnehmerIinnen berichteten die OHI Geschäftsführer Harald Belyus und Walter Gutstein vom abgeschlossenen Zertifizierungsprozess. „Die OHI ist seit Ende des Jahres 2016 sowohl nach CERT-NÖ als auch nach Ö-CERT als österreichische Erwachsenenbildungseinrichtung zertifiziert und anerkannt“, so Belyus. „Diese Zertifizierung bietet Lehrgangsteilnehmer_innen als angenehmen Nebeneffekt mehr Fördermöglichkeiten beim Besuch von Lehrgängen. Genaueres dazu findet sich auf der Website der OHI“, ergänzte Gutstein.

Anschließend gab Dieter Medvey (Lehrgangsleiter Augenoptik) einen Überblick über die laufenden berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgänge zu Lehrabschluss- und Meisterprüfungen. Carsten Passiel (Lehrgangsleiter Hörakustik) informierte zur Implementierung des neuen 3D-Scanners in der Hörakustikausbildung. Neben den Vorbereitungslehrgängen in Augenoptik und Hörakustik bietet die OHI ergänzend ein LowVision-, Refraktions-, KL-Assistenten- sowie einen Otoplastik-IntensivWorkshop an.

4 Augenoptik-Vorträge

Management eines trockenen Auges

Der in den Schweizer Pallas Kliniken arbeitende Roger Anhalm, MSc eröffnete den optometrischen Teil der OHI Tagung mit seinem Vortrag „Trockenes Auge! Evaluierung und Management aus der optometrischen Praxis“. Anhalm ging in seinem Vortrag unter anderem auf unterschiedliche Test-Methodiken des trockenen Auges ein. So beschrieb der Referent verschiedene Fragebögen und erklärte die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen evaluierenden Tests. Weiters ging Anhalm auf die richtige Anwendung und Aussagekraft von bekannten, aber auch weniger gebräuchlichen Tests ein.

Im Anschluss zeigte der Vortragende unterschiedliche Möglichkeiten zum Management eines trockenen Auges auf. Ebenso gab Anhalm zu bedenken, dass dieser nicht unerhebliche Zeit- und Materialaufwand als Dienstleistung den Kunden auch verrechnet werden sollte, damit mittel- bis langfristig eine entsprechende Wertschätzung zu optometrischen Tätigkeiten entsteht.

Beschwerdefreiheit mit korrekten Brillen und Fusionsübungen

Orthoptistin Andrea Gehweiler ging in ihrem Vortrag „Prismen versus Fusionsschulung bei divergenten Augenstellungen“ auf spezielle Untersuchungstechniken bei binokularen Problemstellungen ein. Sie erklärte anhand verschiedener Beispiele, wie bei einer Exophorie mit speziellen Fusionsübungen bestehende, astenopische Beschwerden meist nachhaltig beseitigt werden können.

„Esophorien sind mit Fusionsschulungen nicht behandelbar“, so Gehweiler. Sie versorgt Personen mit Esostellung und astenopischen Beschwerden standardmäßig mit Prismen.

Auf großes Interesse im Auditorium stießen die von Gehweiler demonstrierten Praxisbeispiele. Die Referentin zeigte unterschiedliche Übungen, welche von einer von Exophorie betroffenen Person geübt werden sollten. Gehweiler empfahl die Anwendung von Fusionsschulungen jedoch nur bei Personen mit Beschwerden.

Besonders betonte Gehweiler die Notwendigkeit einer korrekt angefertigten Brille. „Im ersten Schritt ist eine Versorgung mit einer richtig korrigierenden Brille maßgeblich“, so Gehweiler. „Diese Maßnahme alleine ist in einigen Fällen schon ausreichend um Beschwerdefreiheit herzustellen.“

Mögliche Entwicklungen von Gleitsichtglas-Designs in den kommenden Jahren

Produktneutral und visionär zeigte Andrea Sedlak im Vortrag „Aktuelle Brillenglas-Designs und Ausblicke in die Zukunft“ mögliche Entwicklungen von Gleitsichtglas-Designs in den kommenden Jahren.

In ihrer geschichtlichen Betrachtung der Gleitsichtgläser berichtete sie, dass sich bis Ende des 20. Jahrhunderts harte und weiche Desings am Markt etabliert hatten. Der damalige Einzug der Freiform-Fertigung eröffnete der Glasindustrie neue Möglichkeiten, Flächen diffiziler und umfassender zu bearbeiten.

Bis 2010 gab es Weiterentwicklungen in verschiedene Richtungen: wellenfrontbasierende Optimierungen, Designs für verschiedenen Einsatzbereiche bis hin zu der Berücksichtigung der individuellen Trageparameter.

Beim Ausblick in die Zukunft zeigte Sedlak die Möglichkeit auf, Gleitsichtgläser mit weiteren zusätzlichen Eigenschaften auszustatten. So gibt es in der Forschung etwa Ansätze zu gegenderten Produkten, welche auf unterschiedliche anatomische Merkmale und den individuellen Lifestyle Rücksicht nehmen.

Ein kleiner Ausflug in die Produktion zeigte auf, in welchem Zusammenhang Fertigungtoleranzen und Verträglichkeiten von Gleitsichtgläsern stehen und inwieweit bestehende Designs noch optimiert werden können.

Unter dem Titel „Wie können Sie – als Optiker/in – in der Zukunft Gleitsichtglas-Designs mitgestalten?“ wurde den Augenoptiker_innen und Optometrist/innen eine weitere zukünftige Möglichkeit der Personalisierung vorgestellt.

Vier Gleitsichtglas-Parameter können dabei von der Optikerin oder dem Optiker interaktiv definiert werden. Die Beeinflussung und Auswirkung auf das Design werden grafisch dargestellt und ermöglichen der Optikerin und dem Optiker eine neue Variabilität in der Anpassung.

Mut zur Extrameile

Der Unternehmensberater und Trainer und für lange Zeit als leitender Redakteur für eine der führenden optischen Fachzeitschriften tätige Marcel Zischler gab mit seinem Vortrag „Service Exzellenz – gehe die Extrameile“ neue Impulse und regte zum Nachdenken an. Mit Extrameile und Service Exzellenz verbindet Zischler den Aufwand, den es benötigt, um ein Alleinstellungsmerkmal bei den Kund_innen zu erreichen.

Nicht nur die Filialisten, auch der Onlinehandel erhält zunehmend mehr Marktanteile. In Rahmen einer Befragung von Augenoptiker_innen und Optometrist/innen in Österreich, Deutschland und der Schweiz stellte Zischler fest, dass in der Schweiz die Dienstleistung Kontaktlinsenanpassung am teuersten ist. Parallel dazu werden gerade in dem Land, wo die Dienstleistung am teuersten ist, die meisten Kontaktlinsen verkauft, gemessen an der Gesamtbevölkerung der Länder. „Die Schweizer stehen überzeugt und selbstbewusst hinter ihrer Dienstleistung. Dieses Leben der Dienstleistung trägt zur Marktdurchdringung der Kontaktlinsen bei“, so Zischler.

Passend zum Titel seines Referates, lief auch Zischler eine Extrameile im Auditorium und schenkte den Gästen in der ersten Reihe Champagner aus und reinigte anschließend mit Mikrofaserhandschuhen die Brillen von Tagungsteilnehmer_innen. Die das Auditorium belustigende Einlage diente zur Veranschaulichung, wie man mit einem Lächeln und kleinen Gesten bei der Kundin und dem Kunden im Gespräch bleiben kann. Ja besser, mit einem guten Gefühl im Gedächtnis bleiben kann.

Zischler gab in seinem Vortrag mehrere anschauliche Beispiele, wie man Service Exzellenz in der täglichen Praxis sofort umsetzen kann. So beispielsweise durch kleine Überraschungen, wie handgeschriebene Postkarten an die Kundin oder den Kunden, zugestellt zwischen Kauf und Abholung der Brille.

Großen Wert legte der Vortragende auf die Fertigkeiten, bei der Kundin und dem Kunden einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Dies betrifft sowohl das Personal als auch das Geschäft selbst. Analysiert wurden zudem Überlegungen zu den „drei größten Stärken“ des eigenen Unternehmens. Der Referent fragte das Auditorium, was Kunden wohl zu Hause über ihr Geschäft erzählen würden. „Mit Service Exzellenz und Mut zur Extrameile werden passiv zufriedene Kunden zu begeisterten Fans und unbezahlbaren Werbeträger“, so das Credo von Zischler.

