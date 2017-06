Essilor: Special Olympics in Deutschland

Die Special Olympics sind für viele Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung der Höhepunkt des Jahres. In diesem Jahr finden gleich drei Landesspiele in Deutschland statt. Vom 14. bis 16 Juni traten bei den zweiten Landesspielen in Hildesheim mehr als 800 Sportler in neun verschiedenen Disziplinen an. Jeder Teilnehmer bekam eine Medaille und etliche auch eine neue Brille.

Im Rahmen des wettkampfbegleitenden Opening Eyes Programms hat Essilor mit einem Team aus 40 Helfern – darunter Optometristen, Augenärzte und Studenten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena – 180 Screenings durchgeführt. Eine extrem hohe Zahl für diese Landesspiele und ein toller Erfolg für alle Beteiligten.

52 Athleten haben im Anschluss an ihr Screening direkt vor Ort kostenfrei neue Korrektionsbrillen erhalten, die von Essilor und Safilo zur Verfügung gestellt wurden. 90 weitere Athleten haben eine neue Sonnenbrille geschenkt bekommen, mit der sie ihre Augen vor UV-Strahlung schützen können.

Die nächsten Spiele finden vom 04.-06. September in Saarbrücken statt. Augenoptiker, Augenärzte, Optemetristen und Vertreter von Fachschulen, die beim Opening Eyes Programm der Special Olympics vor Ort mitmachen möchten, können sich melden unter sp

