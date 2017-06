Gefühlte Formen: Kunstausstellung für die Sinne

Essilor: Special Olympics in Deutschland

Die Special Olympics sind für viele Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung der Höhepunkt des Jahres. In diesem Jahr finden gleich drei Landesspiele in Deutschland statt. Vom 14. bis 16 Juni traten bei den zweiten Landesspielen in Hildesheim mehr als 800 Sportler in neun verschiedenen Disziplinen an. Jeder Teilnehmer bekam eine Medaille und etliche auch […]