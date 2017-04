Viu: Zweiter Store in Hamburg eröffnet

Das Schweizer Brillenlabel Viu setzt seine Expansion fort und hat am 30. März einen weiteren Store in Hamburg offiziell eröffnet. Es ist der 11. Viu Store in Deutschland und, neben dem Standort in Eppendorf, bereits der zweite in Hamburg. Der zentral im Hanseviertel auf der Poststrasse 25 gelegene Eyewear Store befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Neuen […]