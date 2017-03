361 Grad Alcon Tour: Plädoyer für mehr Service

361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour 361 Grad Alcon Tour

Am 29.3.2017 machte die „361 Grad Alcon Tour“ Station im beeindruckenden Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. 171 Kontaktlinsen-Spezialisten waren gekommen, um sich zu neuen Ideen in Sachen Service und E-Commerce für stationäre Augenoptiker inspirieren zu lassen.

Die Welt habe sich verändert und auch der Endverbraucher sei nicht mehr der gleiche wie vor zehn Jahren, deshalb brauche es neue Strategien und Lösungen, leitete Heike Hädrich, Head Professional Affairs bei Alcon, nach ihrer Begrüßung in das Thema des Abends ein. Im Service liege das entscheidende Element, das, was den Unterschied mache. Insbesondere die Kontaktlinse biete täglich zahlreiche Chancen und eine Menge Potenzial, gebe es doch viele Fehlsichtige, die noch nie Kontaktlinsen kennengelernt haben. Den Bekanntheitsgrad der Kontaktlinse weiter voranzubringen, sei daher ebenfalls ein Anliegen des Unternehmens, das auch in diesem Jahr wieder B2C-Aktionen plane.

Kenne der Verbraucher die Kontaktlinse, werde er sich über verschiedene Kanäle darüber informieren wollen – auch über das Internet. „Jeder dritte Kauf wird online vorbereitet, um dann letztlich offline zu kaufen“, sagte Hädrich. Aus diesem Grunde setze das Service-Konzept von Alcon schon hier – bei der Recherche – an, sodass der Konsument den Augenoptiker findet. Es soll den Optiker dabei unterstützen, seine Dienstleistung für den Kunden sichtbarer zu machen, denn seine Leistung gehe über den reinen Produktverkauf weit hinaus. „Und – und das ist ein entscheidender Punkt – diese Dienstleistung auch zu berechnen“, schließt Hädrich.

„Erfolg ist ein Ausdauersport. Misserfolge sind nur Zwischenergebnisse auf dem Weg ganz nach oben.“

Aus einer anderen ganz persönlichen Perspektive betrachtete Keynote-Speaker Saliya Kahawatte das Thema Service. Er erzählte seine eindrucksvolle Lebensgeschichte, die mit einem Schicksalsschlag begann: Im Alter von 15 Jahren bekam er eine Netzhautablösung und verlor dadurch einen großen Teil seines Augenlichts. Seitdem sieht er die Welt wie durch eine dicke Milchglasscheibe. Statt sich mit diesem Schicksal abzufinden, auf eine Blindenschule zu wechseln und sein Leben fortan als Sehbehinderter zu führen, schlug Kahawatte einen anderen Weg ein. Mit viel Einfallsreichtum, Eigeninitiative, Mühe und vor allem am Service orientierten Handeln blieb er in der „Welt der Sehenden“. Beispielsweise machte er erfolgreich eine Ausbildung zum Kellner in einem 5-Sterne-Hotel, ohne seine Behinderung anzugeben und vor allem ohne dass sie von jemandem bemerkt wurde. Später schloss er das Internationale Management-Studium ab – als erster hochgradig sehbehinderter Student in Deutschland, dem ein solches Studium geglückt war. Heute arbeitet er als Schriftsteller, Vortragsredner, Coach und Motivationstrainer. Seine Lebensgeschichte wurde verfilmt. „Mein Blind Date mit dem Leben“ läuft aktuell in den deutschen Kinos.

Saliya Kahawattes Botschaft: „Wichtig ist, dass wir uns dem Leben niemals verschließen und alle Aufgaben, die uns das Leben stellt, dankbar annehmen. Mit dem Ziel, sie auch zu lösen. Noch wichtiger ist, dass wir im Leben immer die richtige Haltung an den Tag legen, denn nur mit der richtigen Haltung, beeinflussen wir die Qualität unserer Denkmuster ­– und mit der Qualität unserer Denkmuster, unsere Handlungen.“

„E-Commerce ist nicht der Feind.“

Parallel fanden dann die beiden Veranstaltungen zu den Themen Service und E-Commerce statt. Bei „Mission Digital“ referierte Adrian Hotz unterhaltsam über den Onlinehandel. Er zeigt an den Beispielen des Online-Herrenausstatters „Outfittery“ und des stationären Herrenausstatters „Männerbude“, wie Service und Kundenbindung online funktionieren können. Im zweiten Teil seines Vortrags gab es praktische Online-Tipps, die Augenoptiker sofort umsetzen können.

Anschließend stellte Elisabeth Ferstl vor, wie Alcon den Augenoptiker in Sachen E-Commerce unterstützt. Die von Hotz als so wichtig erachtete Möglichkeit zur Erfolgsmessung sei bei „Incontact“ und der „Easy Online“-Plattform ebenso vorhanden wie eine neue Nachkauffunktion, die es den Endverbrauchern vereinfache, Kontaktlinsen online beim eigenen Augenoptiker nachzubestellen. Versendet werden die Linsen von Alcon in einem Päckchen, das aussehe, wie vom Optiker selbst gepackt.

Die Veranstaltung „Mission Service“ wurde geleitet von Marc Linke und Prof. Wolfgang Sickenberger und befasste sich mit der Trennung von Produkt und Dienstleistung von der Beratung bis zur Nachbetreuung, die dem Augenoptiker die Möglichkeit geben soll, sich im Wettbewerb gut zu positionieren. „Das heißt, den Produktpreis auf Konkurrenz-Niveau senken und die Dienstleistung so berechnen, dass ich letztendlich auf die gleiche Marge komme“, erklärte Linke. In diesem Zusammenhang wurde auch das neue Kalkulationstool von Alcon vorgestellt, mit dem man dies berechnen kann. Doch auch der Kunde muss dafür sensibilisiert werden, die Beratung bei Kontaktlinsen als relevant zu betrachten. Dieses Produkt sei ein besonders erklärungsbedürftiges, sagte Prof. Wolfgang Sickenberger, und die Augenoptik habe lange Jahre den Fehler gemacht, dass Kontaktlinsen so verkauft wurden wie die Brille. Wichtig sei aber, die Kunden auf die Linse proaktiv anzusprechen und sie letztlich auch intensiver zu betreuen.

Die sich verändernde Welt, der Markt, E-Commerce, das alles zwingt den stationären Augenoptiker dazu, sich mit zu verändern, sich anzupassen, das Thema Service immer neu zu denken. Aussitzen kann er diese Veränderungen nicht, sie werden nicht einfach vorüberziehen. Sich für die Zukunft aufzustellen und zu positionieren, darum kommt niemand herum. Mit den an diesem Abend in Stuttgart mehrfach zitierten Worten: „Wer nicht mit der Zeit geht, der wird mit der Zeit gehen.“

