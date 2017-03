Essilor: Für Engagement bei Special Olympics ausgezeichnet

THB: Neuer Professor für Augenoptik/Optische Gerätetechnik

Prof. Dr. Justus Eichstädt ist neuer Professor und Studiendekan im Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Eichstädt wurde von Wissenschaftsministerin Martina Münch an die THB berufen und startet am 1. März mit seinen neuen Aufgaben. Der 34-jährige Rathenower ist gelernter Augenoptiker und studierte anschließend Augenoptik in Wolfsburg und Photonics an der Technischen […]