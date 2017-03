ZVA-Mitgliederversammlung: Diese Themen bewegen die Branche

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) in Dortmund zur jährlichen Mitgliederversammlung. Es standen Wahlen auf dem Programm und viele hochaktuelle Vorträge, nicht zuletzt zum Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz.

Das Thema, das die Branche derzeit vielleicht am meisten bewegt und daher auch auf der ZVA-Mitgliederversammlung großen Raum einnahm, ist das am 16. Februar vom Bundestag verabschiedete Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG). Carla Meyerhoff-Grienberger, Referatsleiterin Hilfsmittel im Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, erklärte in ihrem Vortrag, dass das HHVG sich als überaus komplex darstelle, dennoch gebe es keine Übergangsregelung. Bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 stehe nun eine Revision des sehr umfangreichen Hilfsmittelverzeichnisses an, eine „Herkules-Aufgabe, die kaum zu schaffen ist“, so Meyerhoff-Grienberger.

Den langen Weg eines Gesetzes bis zum Inkrafttreten veranschaulichte anschließend Torben Vahle, Referent für die Gesundheitshandwerke beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Er betonte, dass die finale Ausgestaltung des HHVG erst im nichtöffentlichen Teil Einzug in das Gesetz fand und dennoch dank der guten Arbeit der Verbände Einfluss genommen werden konnte. Der ZVA werde sich daher auch weiterhin mit den involvierten Verbänden abstimmen und zeigte sich zuversichtlich, dass Augenoptiker weiterhin eigenverantwortlich Brillen und Kontaktlinsen verordnen werden: „Wir gehen davon aus, dass die Regelung gemäß § 33 Absatz 5a SGB V auch künftig Anwendung findet und eine ärztliche Verordnung somit ausschließlich dann erforderlich ist, wenn eine erstmalige oder erneute ärztliche Diagnose oder Therapieentscheidung medizinisch geboten ist“, so ZVA-Geschäftsführer Dr. Jan Wetzel.

Einheitliche Ausbildung gewährleisten

Dass der stationäre Augenoptiker für individuellen Service in Zeiten der Digitalisierung und des Online-Handels steht, wurde auf der ZVA-Mitgliederversammlung immer wieder hervorgehoben. Um die fachliche Kompetenz weiter zu stärken, haben die Delegierten neue Bewertungsrichtlinien für eine bundesweit einheitliche Gesellenprüfung verabschiedet. Der Aufbau einer Meisterprüfungsdatenbank ist ebenfalls in Arbeit. Wie wichtig es ist, den Nachwuchs nicht nur für den Beruf des Augenoptikers zu begeistern, sondern auch attraktive Rahmenbedingungen im Anschluss zu schaffen, stellte Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer Dortmund, in seinem Grußwort heraus.

Silbernes Ehrenzeichen verliehen

Wer sich über 30 Jahre ehrenamtlich unter anderem auch für ein einheitliches Ausbildungsniveau und qualifizierten Berufsnachwuchs einsetzt, hat die Auszeichnung mit dem Silbernen Ehrenzeichen des ZVA mehr als verdient. Präsident Thomas Truckenbrod beschrieb Ulrich Mößlang in seiner Laudatio als „Urgestein mit einer unkonventionellen Meinung, die stets konstruktiv war und Farbe in die Sitzungen brachte“. Der 66-Jährige Münchener übernahm sehr früh den augenoptischen Betrieb des Vaters und engagierte sich in zahlreichen Ämtern. Er nahm die Ehrung mit den Worten entgegen: „Es hat immer Spaß gemacht und es gab keine Sitzung, die nicht gut gelaufen ist.“

„Dreigestirn“ des ZVA im Amt bestätigt

Dem ZVA-Präsidenten Thomas Truckenbrod schenkten die Innungsaugenoptiker in den Wahlen am Ende des ersten Versammlungstags wieder ihr uneingeschränktes Vertrauen: Bereits zum vierten Mal in Folge wählten die Delegierten den Leipziger nun zu ihrem Präsidenten für die kommenden drei Jahre, erneut ohne eine einzige Gegenstimme. Christian Müller aus Mülheim/Ruhr wurde mit einer überzeugenden Stimmenmehrheit von 98 Prozent bereits zum dritten Mal in seinem Amt als Vizepräsident bestätigt. Und auch Dieter Großewinkelmann aus Gütersloh sprachen die Delegierten mit überzeugender Mehrheit ihr Vertrauen aus, so dass er ebenfalls weiterhin dem ZVA als Vize-Präsident vorstehen wird.

Vielfältige Fachvorträge

Der zweite Versammlungstag stand ganz im Zeichen der Fachvorträge. Denis-André Zaugg, CEO Optiswiss AG, berichtete aus Frankreich und führte den Delegierten „die Katastrophe vor Augen“. Denn französische Kunden zahlen beim Kauf einer Brille im Schnitt nur 24 Prozent selbst, den Großteil übernehmen die Zusatzkassen, wodurch diese großen Einfluss auf Augenoptiker und Lieferanten nehmen.

Prof. Dr. Peter Baumbach von der Hochschule Aalen erörterte die vier grundlegenden Arten von Gleitsichtglasdesigns und illustrierte, dass ein individualisiertes Glas nicht immer zwangsläufig das beste sein muss.

Dr. Klaus Wehmeyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Augenoptik AG, widmete sich in seinem Vortrag auf unterhaltsame Weise den diversen Reklamationsgründen nach dem Gleitsichtbrillenkauf, bevor Philipp Hessler von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena schließlich den fachlichen Teil mit interessanten Ausführungen zur Dämmerungsmyopie schloss.

