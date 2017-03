Oko by Oko: Neue Kollektion runder Brillen

Mister Spex: Offline-Store-Konzept ausgezeichnet

Ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Mister Spex Stores im Berliner Shoppingcenter Alexa wurde das Retail-Konzept mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Im Rahmen der 63. iF Design Award Verleihung in der Münchner BMW-Welt ging am 10. März 2017 die Auszeichnung in der Disziplin „Interior Architecture“, Kategorie „Shops/Showrooms“ an den Online-Optiker, der sich […]