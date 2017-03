Essilor & Luxottica: Vertrauen als Investition

Gestern, am 09. März 2017, um 10:00 Uhr fand in Freiburg im Headquarter der Essilor GmbH ein Pressefrühstück statt, auf dem sich Bernhard Nüsser (President Europe) gemeinsam mit Wolfgang Messerschmidt (Geschäftsführer Essilor Deutschland GmbH und Vice President Middle and Eastern Europe) und Frank Walenda (Director Country Marketing Germany & Austria) den Fragen nach der Strategie der Essilorgruppe angesichts des bevorstehenden Zusammenschlusses mit Luxottica stellten.

Ich hatte mich gut vorbereitet, alle Artikel und Kommentare der Fachzeitschriften gelesen und freute mich auf eine gemeinsame Diskussion bei Kaffee und Croissants. Mein Beitrag im letzten Newsletter zu der „die augenoptische Erde zum Beben bringenden bevorstehenden Elefantenhochzeit“ war ja nur der kurze Hinweis, erst einmal nichts zu schreiben, bis dieses Treffen stattgefunden hat. Stattdessen verwies ich auf das Buch von Byron Katie „Lieben was ist“, um ggf. gegen Kopfbilder evozierte Wutanfälle vorzugehen.

Vielleicht hat es etwas geholfen, denn bisher haben wenige Augenoptiker diesen bevorstehenden Zusammenschluss von Essilor und Luxottica zum Anlass genommen, die Zusammenarbeit mit den Freiburgern aufzukündigen ­– Wolfgang Messerschmidt sprach von 18. Niemand weiß aber, wie viele von diesen nicht schon vorher die innere Kündigung geschrieben hatten und nur auf einen äußeren Anlass warteten. Das wäre nichts Außergewöhnliches (1).

Leider sind die Schreiber der Fachpresse-Artikel und Kommentare nicht gekommen. Dafür erschienen die kompetente und freundliche Petra Barking (DOZ), der ruhige, bedächtige Brillenglas-Profi Jörg Tischer (Augenoptiker) und der offene, klare Kante zeigende Carsten Schmitt (markt intern). Oh, last but not least war Christine Höckmann (Eyebizz) über Telefonkonferenzschaltung dabei. Schöne neue digitale Welt. Ich schielte immer wieder zu dem kleinen schwarzen Kasten, weil ich hoffte, dass sie vielleicht doch als 3D-Projektion erscheinen würde. War aber leider nicht. Schade.

Das Pressefrühstück wurde zu einer erfolgreichen Veranstaltung, weil wir alle gut ins Gespräch kamen. Zunächst ging es um den bevorstehenden Zusammenschluss, dann um die riesigen Chancen des Sehmarktes und zum Schluss über das neue Brillenglas, das Anfang April auf den Markt kommt. Man startete bei „Essilor & Luxottica“ und mündet bei „Essilor“. Denn das ist, was man an dem Tag sagen wollte: Wir bleiben im Kern, was wir sind.

Das lag daran, dass Bernard Nüsser seine Erläuterung zur Situation nicht nur mit guten Charts unterlegte, sondern auch eine große Offenheit bot. Er gab frei zu, dass er nichts sagen kann, von dem er nicht weiß, wie es werden wird. Wichtig war ihm die Botschaft, dass es sich aus der Perspektive von Essilor nicht um eine Fusion handelt, sondern um einen „Zusammenschluss komplementärer Aktivitäten“. Das mag für den einen oder anderen wie Haarspalterei oder gar Schönfärberei klingen, aber hier ist Vorsicht geboten. In einschlägiger Literatur wird bei scheinbaren Synonymen wie Unternehmenszusammenschluss, Verschmelzung, Merger, Takeover etc. auf die unterschiedlichen Perspektiven solcher Benennungen verwiesen. Bernard Nüsser ist überzeugt, dass die alten operierenden Einheiten Essilor (Glas) und Luxottica (Fassung) als Partner-Identitäten für Augenoptiker erhalten bleiben. Wer glaube, es entstünde eine neue Firma mit neuer Identität und Außendienstlern, die nun Glas und Fassung gleichzeitig anböten, der irre. Während er das engagiert schilderte, entstand in mir das Bild von zwei Wertschöpfungsketten (Glas und Fassung), die sich wie eigene DNA-Stränge ineinanderdrehen und verbinden, um gemeinsam die DNA der neu entstehenden Holding zu bilden. Die operationale Identität der Stränge bleibt dabei jeweils erhalten.

Bernard Nüsser steht zu dem Zusammenschluss: Dass diese beiden Unternehmen gemeinsame Werte teilten, sei unbestritten. Beide seien „Pure Player“, die neue Lösungen für die „wachsenden sehgesundheitlichen Bedürfnisse und Nachfrage nach Premium-Markenprodukten bereitstellen“. Egal, wie man zu dem einen oder anderen stehe, gewiss sei: Sie kommen aus der Augenoptik.

Hat er da nicht recht? Will man einem Unternehmen wie Essilor, das über 150 Jahre die Augenoptik mit Innovationen geprägt hat, unterstellen, dass es sich plötzlich vom Paulus zum Saulus wandeln will? Gibt es irgendeinen Grund, das Vertrauen abzuziehen? Nur weil ein Zusammenschluss zustande kommt, den Außenstehende und 99 % der Beteiligten in der Konsequenz nicht abschätzen können? Gibt es einen Grund, daran zu zweifeln, dass Essilor keine Innovationen für die traditionelle Augenoptik mehr bereitstellen möchte? Mit dem neuen Brillenglas zeigt man doch, dass der alte Weg der derzeitige ist – und dass Produkte entwickelt werden, die erst durch die zugegebene Leistung der Augenoptiker gekrönt werden. Oder wer erkennt, dass das Onlinegeschäft so aufgestellt ist, dass der Partneraugenoptiker überall seinen Platz finden wird. Innovationstreiber wie Essilor benötigen Augenoptiker, wie Pharmaunternehmen Ärzte benötigen. Beide Berufsgruppen beschäftigen sich mit den Problemen, für die die Industrie Lösungen anbietet. Dass die Industrie sich allerdings wandelt vom Nur-Lieferanten-für-Augenoptiker, ist genauso klar. Die digitale Welt verlangt, das alte Monomolekül B2B in B2B2C aufzubrechen. Die Ruhe der Lieferanten ist vorbei, weil es die Technologie ermöglicht, dass immer mehr Branchenfremde die Augenoptiker von vorneherein als Handelsstufe (Wertschöpfungsstufe) umgehen und direkt B2C machen. So muss der klassische B2B-Partner B2C andocken, weil er auch in diesem Universum in Konkurrenz steht.

Das große Problem bei Zusammenschlüssen ist die Kundenabwanderung (2), weil Kunden befürchten, dass das neue Unternehmen zur eigenen Konkurrenz wird. Besonders dann, wenn in der Vertikalen der Wertschöpfungskette akquiriert wurde (Luxottica). Nun sorgen sich viele Augenoptiker, dass Essilor zum Kollaborateur wird. Aber warum sollte ein Unternehmen so etwas tun, das große Teile seiner DNA augenoptischer Innovation verschrieben hat? Was ist ein Unternehmen, das mehr als 500 Millionen Gläser herstellt, 32 Produktionsstandorte, 490 Rezeptglasfertigungs-Labs und Einschleifbetriebe sein eigen nennt, 200 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung steckt und 7900 Patente hält? Es ist Teil der Seh-Branche, die Sehprobleme lösen will – wie es Zeiss, Rodenstock und andere auch tun. Alle sind sie wichtig für die Existenz klassischer Augenoptik, die Sehproblemlösung anbietet. Alle sind Branchenpartner seit ewigen Zeiten: in Freiburg, in Aalen, in München.

Aber die Industrie muss sich neu aufstellen, Synergien schaffen für große Herausforderungen, die global auf sie zukommen. Die Digitalisierung fordert alle heraus – besonders in Gestalt des jede Grenze überwindenden Internets – und der darin heran rauschenden Konkurrenten, die früher nichts mit der Augenoptik zu tun hatten. Essilor und Luxottica haben zudem Verantwortung für mehr als 140.000 Mitarbeiter.

Und: 139.990 Menschen wurden im Januar genauso kalt erwischt von der Info des möglichen Zusammenschlusses. Nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Produktion, sondern auch die, die gestern am Tisch saßen. Bernard Nüsser vielleicht zwei Tage eher. Wenn der Außendienst von Essilor zu Ihnen kommt, was muss er sich anhören? Wie wird er sich fühlen? Was kann er sagen? Ist er ein anderer als vorher? Mit anderen Produkten, anderer Sachkenntnis, anderem Bemühen um partnerschaftliche Zusammenarbeit? Bestimmt nicht.

Selbst das für manchen Augenoptiker rote Tuch „Luxottica“ hat Respekt verdient, als ein Unternehmen, das 93 Millionen Fassungen im Jahr in den Markt bringt, das Mode- und Marken treibt und Menschen die Brille als Accessoire, als Mode erleben lässt. Das Unternehmen bedient nicht nur erfolgreich Bedürfnisse, sondern nährt auch Nachfrage für andere Optiker. Hat nicht die ganze Branche von Ray-Ban profitiert? Und vom Marken-Engagement der Italiener? Wer als erfolgreicher mittelständischer Augenoptiker in sich geht, der wird feststellen, dass Mode und Marken daran einen großen Anteil haben. Das alles ist Folge der Markenarbeit derer, die manch Kleiner nicht zu leisten vermag. Stellen Sie sich einmal vor, das wäre anders. Wenn Unternehmen kein Geld in die Hand nehmen würden, um Geschichten zu erzählen, die Marken entstehen lassen. Dann gäbe es nur Gläser und Gestelle. Würden die Menschen dafür über 1000 Euro ausgeben? Ohne Marken wäre die Augenoptik wie ein Schuster an der Ecke. Natürlich ist viel vom Ärger berechtigt, den Sie haben. Aber es könnte sich doch sauch vieles ändern. Stellen wir uns doch einmal vor, beide Unternehmen würden von den Stärken und den guten Seiten des jeweils anderen profitieren, statt zu vermuten, dass das vermeintlich Negative durchschlägt. Das wäre für die klassische Augenoptik ein gutes Signal, oder? Wenn zwei sich zusammentun, die auch Schutzschild sein können gegenüber dem, was da aus anderen Universen kommt.

Sowieso: In diesen beiden Unternehmen arbeiten Augenoptiker, Optometristen und Ingenieure der Augenoptik. Wer will glauben, dass Hubert Sagnières, ein Visionär in Sachen Sehen für die ganze Welt, vorhat, die Partnerschaft zu Augenoptikern zu gefährden oder gar auf irgendeinem Only-Profit-Altar zu opfern? Arbeitet er nicht für eine weltweite Infrastruktur für gesundes Sehen, zu der Augenoptiker unbedingt dazugehören? Ob hier in Europa, Afrika oder Asien?

Essilor bleibt auf den meisten Ebenen Essilor. Das werden Sie heute, morgen und in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch so erleben, wenn die Außendienstlerin oder der Außendienstler ihr Geschäft betritt und wenn neue Brillengläser bei Ihnen wieder einen Umsatzschub erwirken. In den nächsten Ausgaben werden wir Ihnen einen Artikel präsentieren, der zeigt, wie kompliziert und schwierig ein Zusammenschlussprozess ist und wie lange er dauert. (3) Vollkommen unterschiedliche Unternehmenskulturen müssen dabei zusammenfinden – oder auch nicht. Ich vermute, diese riesigen und für sich erfolgreichen Unternehmen wird man nicht bis in kleine Strukturen zusammenschweißen. Nein, es kommt die Holding, die gemeinsame Weltstrategie und das sorgsame Bearbeiten der heimischen Märkte mit den gewohnten Partnern und Rollen. Sicherlich: Strategien werden zu neuen Dienstleistungen führen, aber das kann der klassischen Augenoptik nur guttun, die gerade an den Rändern erlebt, wie sie Energie abgibt an ein neu entstehendes Universum, das sich auch Augenoptik nennt, aber von Außerirdischen belebt wird.

Ist es deshalb nicht besser, den Unternehmen, mit denen die deutsche Augenoptikerschaft so viele Jahre zusammenarbeitet, zunächst Vertrauen entgegen zu bringen? Wer dazu keine Lust hat, wem das zu soft ist, der kann auch ökonomisch denken. Stellen Sie sich vor, dieses Unternehmen würde noch erfolgreicher als es beide für sich alleine schon sind, und sie würden ihre Partner in diesen Erfolg mitnehmen, dann wäre es doch sehr schade, wenn man sich zu schnell verabschiedet hätte.

Ein Kommentar von Heinz-Jürgen Höninger

(1) „Kundenabwanderung bei Übernahmen und Fusionen“ von Andreas Scharf

(2) Diplomarbeit „Integrationsmanagement bei Fusionen: Prozessablauf und Strategieentwicklung.

(3) Stichworte: prozessuale, physische Integration, Management Integration und soziokulturelle Integration.

