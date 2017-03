Johnson & Johnson: Kontaktlinse für die digitale und aktive Generation

Viele Menschen sind enorm aktiv. Sie arbeiten viel, nutzen häufig digitale Geräte, treiben Sport, pflegen vielfältige Hobbys, gehen gerne aus. Ihre Augen vollbringen dabei tagtäglich Höchstleistungen – auch und vor allem bei einem langen Tag vor dem Bildschirm. Mit der neuen „Acuvue Oasys 1 Day“ hat Johnson & Johnson Vision Care eine Kontaktlinse entwickelt, die diesen Anforderungen gerecht werden soll. Die Ein-Tages-Kontaktlinse besitzt die „HydraLuxe“-Technologie mit „Tear-Infused“-Design, die einen hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum gewährleisten soll. Selbst nach einem langen Tag voller Aktivitäten und viel Zeit vor digitalen Geräten halte das komfortable und ermüdungsfreie Tragegefühl auch noch am Abend an, so der Hersteller. Dafür sorge ein verfeinertes Feuchtigkeitsnetzwerk aus tränenähnlichen Molekülen und hoch atmungsaktivem, hydriertem Silikon. Die tränenähnlichen Moleküle des Kontaktlinsenmaterials imitieren dabei die natürlichen Muzine im Tränenfilm, die dafür sorgen, dass das Auge benetzbar ist. Auch die ultraglatte Oberfläche der Kontaktlinse trage zum Tragegefühl bei. Zudem verfügte sie über den UV-Schutz der Klasse 1.

Die sphärische Version der Linse ist ab sofort in der Probier-Box mit 30 Kontaktlinsen und in der Standard-Box mit 90 Kontaktlinsen verfügbar. Der Lieferbereich umfasst im Minusbereich -0,50 dpt bis -6,00 dpt (in 0,25-dpt-Schritten) sowie -6,50 dpt bis -12,00 dpt (in 0,50-dpt-Schritten) und im Plus-Bereich +0,50 dpt bis +6,00 dpt (in 0,25-dpt-Schritten) sowie +6,50 dpt bis +8,00 dpt (in 0,50-dpt-Schritten). Der Durchmesser von 14,3 mm in Kombination mit zwei Basiskurven (8,5 und 9,0 mm) soll einen großen Anpasserfolg ermöglichen. Die torische Variante der Kontaktlinse ist ab Juni 2017 verfügbar.

Quelle: Johnson & Johnson

