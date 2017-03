Interview mit Gunter Fink: „Lass uns mal über ZEIT reden“

Zwölf Jahre ist es her, dass Gunter Fink Flair Modellbrillen kaufe. Er war jung, aber nicht mehr der Jüngste. Mit 50 denken andere schon eher über die Ernte nach denn übers Säen. Er nicht. Nun ist er 62, Flair 70 und es ist Zeit, nachzufragen.

Höninger: Gunter, wenn ich dich so anschaue, kommt es mir vor, als sei keine Zeit vergangen. Die zwölf Jahre scheinen spurlos an dir vorübergegangen zu sein. Liegt das an Oelde und dem schönen Flair Park? Oder hast du ein Rezept?

Fink: Du weißt doch, wie das ist, wenn man in einem inspirierenden Umfeld mit sehr vielen jungen Leuten arbeitet. Und es hält mich einfach jung, Produkte, Segmente und Marken gemeinsam mit meiner Partnerin Sandra für die Zukunft zu entwickeln.

Höninger: Interessanter Gedanke. Im Team und in guter Partnerschaft ans Morgen denken, aufs Morgen ausrichten, sich fürs Morgen engagieren – das hält jung. Gibt es rein nichts, was dich in den letzten zwölf Jahren einmal alt fühlen ließ? Zum Beispiel Augenoptiker, denen ,Made by Standort‘ sozusagen am Allerwertesten vorbeigeht?

Fink: Damit triffst du natürlich den Punkt des Alterns. Der schlägt kräftige Wellen in mir, wenn man die hohe Wertschätzung unserer Modelle ,Made in Germany‘ im Ausland sieht und dagegen die Oberflächlichkeit vieler inländischer Kunden, für die die Herkunft der Brillen keine Rolle spielt. Für diese ist nur der Preis ausschlaggebend, wobei damit die Wertschöpfung beim Augenoptiker extrem reduziert wird. Und trotzdem halte ich an unserem Produktionsstandort mit Stolz weiter fest!



Höninger: Ich erinnere mich noch an das Geschrei der letzten Jahre. Was regte die Branche sich über die ,Geiz-ist-geil‘-Mentalität von Kunden auf. Qualität würde nicht mehr geachtet. Mir scheint, dass es darum recht still geworden ist – vielleicht ist Resignation bei manchen aufgekommen? Allerdings scheinen die Geschäfte derer zu brummen, die konsequent auf Qualität setzen. Geht da eine Schere auseinander?



Fink: Es ist schon richtig, dass das Thema in seiner offensiven Herausstellung nachgelassen hat. Aber leider sind das Verständnis und die damit verbundenen Chancen in der Argumentation bei vielen Kunden nicht angekommen. Erfolgreich sind exakt die Augenoptiker mit Qualitätsbewusstsein, die die Besonderheiten ihrer Produkte, ihres Angebots, kennen und sich von anderen Mitbewerbern abzuheben wissen. Diese Augenoptiker werden sich auch weiterhin behaupten können.

Höninger: Apropos behaupten … Kann man heute noch originäre Vorteile eines Unternehmen benennen, das nun 70 Jahre im Markt ist? Oder anders ausgedrückt: Kann Flair als Marke etwas, was wir nicht können: immer attraktiv bleiben?

Fink: Über all die Jahre haben unsere qualifizierten Mitarbeiter die Produkte entwickelt und produziert. Wir haben kein Know-how verloren, sondern mit Stolz gehalten. Damit führen wir unsere Tradition eines familiengeführten Unternehmens mit dem Begriff ,Made in Germany‘ fort. Und auch unser Streben nach Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein aus dem Flairpark beweisen wir mit der ,Flair nature‘-Serie, die in dieser Form eine absolute Alleinstellung im Markt hat. Der Slogan spricht hierbei für sich: ,Für die Zukunft unserer Kinder.‘