Nachhaltigkeit: Nordisches Design für bewusste Verbraucher

Mode, die ökologisch und fair produziert wurde, spricht heute viele Verbraucher an, denn deren Bewusstsein für nachhaltige Produkte wächst. Eco-Fashion liegt im Trend – aber nicht nur in der Mode. Auch im Bereich Eyewear gibt es Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und den Gedanken der Nachhaltigkeit als Grundstein ihrer Firmenphilosophie gelegt haben.

In dem Slogan „Looking good, seeing good and doing good all at the same time is easy.“ verleiht die dänische Designermarke Monkeyglasses dieser Denkweise Ausdruck – und nicht nur als Lippenbekenntnis. Die neue „Nordic Sky“-Kollektion soll den bewussten Verbraucher ansprechen, der es liebt, stilvolle, exklusive und nachhaltige Mode zu tragen. Benannt wurde sie nach dem besonderen Himmel im Norden: Er ist hell und zeigt sich in ständig wechselnden grau-blauen Farbtönen, die auf den Glanz der warmen Sonne treffen. Und so ist auch die Farbpalette inspiriert durch natürliche Töne: den Sand am Meer, die Tiefen des Ozeans und die Weiten des Himmels. Holz, Horn, Kristall und Leder gehören zu den Materialien, aus denen die Fassungen im minimalistisch-nordischen Design gefertigt wurden.

Die Liebe zur Natur findet ihren Weg ins Kollektionsdesign und sie spiegelt sich wider in der Rücksichtnahme der Marke auf die Umwelt und die Menschen, welche die Brille produzieren. Die meisten Brillen sind aus biologisch abbaubaren Rohstoffen wie Baumwoll-Acetat gefertigt, mit einem Anteil von Zellstoff und mehr als 95 % Baumwollanteil. Und man lege Wert darauf, so wenig Abfälle wie möglich zu produzieren. Aus den Resten, die bei der Brillenproduktion anfallen, entstehen kreative Accessoires und exklusiver Schmuck. Selbst die charakteristischen Brillenetuis sind nachhaltig exklusiv aus recyceltem Papier hergestellt. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch die soziale Verantwortung, daher achte das Label darauf, dass alle Zulieferer den zehn Prinzipien des UN Global Compact (der Richtlinie der Vereinten Nationen für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung) folgen. Des weiteren unterstütze Monkeyglasses die „Save the Orang-Utan Forest School“ in Borneo und sammele markenunabhängig nicht mehr benötigte Brillen für arme Familien in Südindien.

(sh)

Lesen Sie mehr über „Nachhaltige Eyewear“ in der Ausgabe 3 von OPTIC+VISION, die am 24.4.17 erschein.

Foto: NLO / Monkeyglasses

Category: Branche + Ideen, OV