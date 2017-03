Brillen.de: Die Sonnenbrille

Winterzeit ist Ski-Saison und das stellt die Augen vor eine besondere Herausforderung: Das Sehen im Schnee. Fehlende Kontraste in Kombination mit extremer Helligkeit sind unangenehm für das Auge und die erhöhte UV-Strahlung sogar gesundheitsschädlich. Die Blendeffekte von Eis und Schnee machen eine Sonnenbrille daher in der kalten Jahreszeit und vor allem im Skiurlaub zu einem wichtigen Zubehör. „Viele Menschen vergessen, dass der Augenschutz im Winter fast noch wichtiger ist als in den warmen Sommermonaten. Die UV-Strahlen im Schnee sind besonders gefährlich für das Auge, weil Schnee fast 95 Prozent des Lichts reflektiert und das schadet den Augen. Ein Teil der UV- Strahlung wird zwar durch die Hornhaut, die Augenlinse und den Glaskörper absorbiert aber der größere Teil trifft ungehindert auf die Netzhaut“, erklärt Volker Grahl, Augenoptiker und Vertriebsvorstand von brillen.de. „Dieses intensive Licht ist unter anderem auch Ursache für die Entstehung von altersbedingten Augenkrankheiten wie beispielsweise dem grauen Star, der Trübung der Augenlinse. Daher ist eine Sonnenbrille im Winter ein Muss.“ Neben einer separaten Sonnenbrille gibt es auch noch weitere Alternativen: die Variante der Sonnenbrillenclips zum Aufsetzen auf die eigentliche Brille oder einer Brille mit selbsttönenden Gläsern. Für wen das allerdings nicht in Frage kommt, weil er auch im Alltag eine Gleitsichtbrille trägt, der ist mit einer Sonnenbrille mit integrierten Gleitsichtgläsern optimal beraten. Diese gibt es mittlerweile auch zu preisgünstigen Konditionen, so dass Winterurlaub und Gleitsichtbrille gut in ein Portemonnaie passen.

Quelle: Brillen.de

Category: Allgemein, Die Nachricht, NoOV, Unternehmen