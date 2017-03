Binder Optik: Neues Corporate Interior Design Binder Optik: Neues Corporate Interior Design Binder Optik: Neues Corporate Interior Design Binder Optik: Neues Corporate Interior Design Binder Optik: Neues Corporate Interior Design Binder Optik: Neues Corporate Interior Design

Das Architekturbüro DIA – Dittel Architekten hat für Binder Optik ein neues Corporate Interior Design entwickelt. Ziel sei es gewesen, die Identität des Familienunternehmens in ein nachhaltiges Architekturkonzept zu übersetzen, das für die Umsetzung an verschiedenen Standorten mit spezifischen baulichen Voraussetzungen ausgelegt ist. Im Frühjahr und Herbst 2016 erfolgten die ersten Realisierungen des Konzepts im historischen Kern der Stadt Backnang und im Stadtzentrum in Ludwigsburg. Bis zum Sommer 2017 sollen zwei weitere Niederlassungen im neuen Design eröffnen werden, weitere seien in Planung.

Das Konzept unterteilt die Funktionsbereiche Empfang, Warenpräsentation, Beratung und Refraktion in Zonen, die ihren Anforderungen entsprechend auf die Fläche adaptiert werden. Losgelöst vom Standort ist das Erscheinungsbild einheitlich und verweist auf die Marke des Optikers. Sachlich und zurückhaltend lenkt das Corporate Interior Design die Aufmerksamkeit des Besuchers auf das Produkt. Eine warme und freundliche Atmosphäre wird durch die Materialauswahl und farbige Akzente erreicht. Der Besucher soll in den Raum geführt werden und sich ganz auf Produkt und Beratung konzentrieren können, so Frank Dittel, Geschäftsführer des Architekturbüros.

Die Empfangstheke ist die erste Anlaufstelle des Fachgeschäfts und steht an zentraler Stelle. In der Filiale Backnang ist sie über eine Deckenspange mit der Kaffeenische verbunden. Diese Konstruktion bildet einen sanften Übergang vom Eingangs- in den geschützten Beratungsbereich. Die persönliche Fachberatung erfolgt an freistehenden Tischen mit bequemen Sesseln, die über den Farbwechsel im Teppich zoniert werden. Produkte werden in maßgefertigten Regalschränken inszeniert, die der Ladenfläche einen Rahmen geben und die Präsentation verschiedener Themen ermöglichen: Jede Brillenart erhält ihr passendes Möbel.

Das identitätsstiftende CI-Gelb findet sich gut dosiert in Logo, Grafik und Lampen wieder und wird durch kontrastierendes Petrol in Sitzmöbeln ergänzt. Teppichboden und Wände halten sich mit dezenten Grautönen im Hintergrund. Neben der Farbwahl sorgt der Einsatz von Holz und Textilien für eine freundliche Raumstimmung. Unterstützt wird diese durch gerahmte Fotografien und raumhohe Wandgrafiken mit Bezug zur Region oder zur Optik: Das Motiv der abstrahierten Iris in Backnang steht mit seiner runden Form im Kontrast zur geradlinigen Architektur und zieht den Blick des Betrachters auf sich – hier kann das Auge ruhen.

Quelle+Fotos: DIA – Dittel Architekten

