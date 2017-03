Essilor: Roadshow mit neuem Gleitsichtglas

Die Firma Essilor stellt seinen Partnern Ende März/Anfang April auf vier exklusiven Events die neue Gleitsichtglas-Generation „Varilux X series“ vor. Die Teilnehmer erwarte Infotainment der Extraklasse und stilvolle Sterneküche in spektakulären, urbanen Locations, so der Hersteller: das ewerk in Berlin, die Klassikstadt in Frankfurt/Main, das Kesselhaus in München und die Rösterei Bazzar in Neuss. Durch die Gala-Veranstaltungen werde die bekannte Fernseh-Moderatorin Annett Möller (u.a. RTL aktuell, n-tv Der Morgen) führen.

Bei der Entwicklung der Gleitsichtgläser habe die stark wachsende Zielgruppe der „Generation X“ (geboren zwischen 1965 und 1980) im Fokus gestanden. Diese Altersgruppe nutze im Beruf und zu Hause digitale Medien im Multitasking und habe hohe Qualitätsansprüche. Das Sehen konzentriere sich dabei immer mehr auf Armlängen-Distanz. Hierfür habe Essilor eine völlig neue Bezugsgröße entwickelt – das Sehvolumen. Das veränderte Glasdesign mit „Xtend Technologie“ soll die Suche nach dem idealen Durchblickspunkt beenden.

Mehr über diese besondere Zielgruppe Generation X erfahren die teilnehmenden Augenoptiker auf der Roadshow von zwei Trendforschern der Zukunftsinstitut Workshop GmbH: Der Dipl.-Kommunikationswirt Andreas Steinle ist seit rund 20 Jahren in der Trend- und Zukunftsforschung tätig. Im Fokus seiner Untersuchungen steht der Einfluss des sozialen Wandels auf das Konsum- und Kommunikationsverhalten: „Werte wie Individualität und Unabhängigkeit spielen bei der Generation X eine große Rolle; diese Präferenzen sind auch bei der Wahl des Brillenglases spürbar.“ Dem Lebensgefühl dieser Generation werde sich die Kulturwissenschaftlerin und Designer Thinkerin Juliane Bublitz widmen. „Die Generation X will das Leben genießen, so lange sie noch jung genug ist.“ Zudem sollen die Trendforscher auch wertvolle Tipps vermitteln, wie die Augenoptiker dieses Wissen für ihr Tagesgeschäft nutzen können.

Die Produkteinführung werde Essilor außerdem mit einer großen TV-Kampagne, attraktiven Angeboten und effizienter Trademarketing-Unterstützung begleiten.

Quelle: Essilor

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen