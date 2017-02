Silhouette: Neues Komplettbrillen-Konzept

Zur Opti hat der österreichische Fassungshersteller Silhouette sein neues Komplettbrillen-Konzept „Silhouette Vision Sensation“ vorgestellt. Die optischen Gläser werden am Hauptsitz in Linz gefertigt und für die Brillenkollektionen maßgeschneidert. Dies ermögliche die Funktionalität der Gläser perfekt auf die Brillenmodelle anzupassen, so der Hersteller. Das Glasportfolio „Silhouette Panorama“ umfasse Einstärken- und Premiumgleitsichtgläser für rahmenlose und Vollrand-Brillen. Der Fokus liege auf Gleitsichtgläsern und der Optimierung des Sehens bis an den Randbereich

„Üblicherweise kennt der Glaslieferant die Designparameter der Fassung nicht. Umgekehrt kennt der Fassungslieferant die Parameter der Glaslieferanten nicht. Mit der eigenen Glasfertigung kennen wir beides und sind damit in der Lage, perfekt angepasste Brillen für die KundInnen unserer Optiker-Partner zu fertigen“, erklärt CEO Jan Rosenberg die Motivation hinter dem Konzept.

Quelle: Silhouette

