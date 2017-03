Oculus: Infoabende nach der Opti

Essilor: Roadshow mit neuem Gleitsichtglas

Die Firma Essilor stellt seinen Partnern Ende März/Anfang April auf vier exklusiven Events die neue Gleitsichtglas-Generation „Varilux X series“ vor. Die Teilnehmer erwarte Infotainment der Extraklasse und stilvolle Sterneküche in spektakulären, urbanen Locations, so der Hersteller: das ewerk in Berlin, die Klassikstadt in Frankfurt/Main, das Kesselhaus in München und die Rösterei Bazzar in Neuss. Durch […]