Navigation per Daten-Skibrille

Es ist zwar stiller geworden um die Datenbrille Google Glass, doch die Entwicklung geht weiter. So wurde die Technologie auch für Skibrillen adaptiert, welche die Nutzer beim Fahren mit Informationen versorgen sollen – und zwar in Echtzeit: Wo ist die Piste gesperrt? Wo gibt es Sturmwarnungen? Wo die besten Hüttenangebote?

Die Forschungen an dem Projekt laufen seit 2013. Seit 2014 bieten Skigebiete an, solche Datenbrillen ausleihen zu können. Neu integriert wurde nun ein Navigationssystem, dass sich Schwung für Schwung dem Standort des Skifahrers anpasse. Nun arbeite man an einer Sprachausgabe, die Anweisungen wie „In 200 Metern links abbiegen.“ per Kopfhörer übertragen kann.

