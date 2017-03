Mister Spex: Neuer Store

Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Ladengeschäfts im Alexa-Shopping-Center am Alexanderplatz eröffnet Mister Spex am 24. Februar seinen zweiten Store in Berlin. Der neue Laden liegt in der Steglitzer Schloßstraße. Wurde für den ersten Offline-Store von Mister Spex ein Shopping-Center gewählt, so hat sich Mister Spex bei seinem zweiten Berliner Geschäft bewusst für einen Standort an der Hauptstraße entschieden.

„Der Erfolg unseres ersten Stores im Alexa hat den Grundstein für weitere StoreEröffnungen gelegt. Mit der Schloßstraße haben wir eine hochfrequentierte Lage im Berliner Süden gefunden, um unser Erfolgskonzept im stationären Handel mit einem alternativen Standortkonzept zu testen und weiter auszubauen“, erklärt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex, die Entscheidung.

Im neuen Store sollen Kunden nicht nur direkten Zugriff auf das gesamte Online-Sortiment haben sondern auch auf über 1.200 Brillen- und Sonnenbrillenmodelle in der Auslage. Zusätzlich profitiere der Kunde von vielfältigen kostenlosen Services wie Sehtests und Brillen-Anpassungen mit persönlicher Beratung durch ausgebildete Optiker.

„Die Ergänzung der Offline-Präsenz um weitere Geschäfte ist eine konsequente Ergänzung des kundenorientierten, auf die Zukunft ausgerichteten Multichannel-Konzeptes von Mister Spex“, erläutert Mirko Caspar, Geschäftsführer von Mister Spex. „Das Kerngeschäft von Mister Spex bleibt weiterhin der E-Commerce. Mit unseren stationären Stores erweitern wir jedoch unser Angebot gezielt um einen zusätzlichen Vertriebs- und Servicekanal.“

Quelle + Bild: Mister Spex