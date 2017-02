Digitalisierung: Deutsche Einzelhändler wollen investieren

Im Bereich Einzelhandel und Konsumgüter plant die Mehrheit der deutschen Führungskräfte, in diesem Jahr die Ausgaben für die digitale Transformation zu erhöhen, so eine aktuelle Studie*. Außerdem ergab die Studie, dass knapp die Hälfte der befragten Deutschen noch keine digitale Strategie besitzt. Die andere Hälfte sei aber mit ihrer Strategie zufrieden. Investiert werden primär in mobile Anwendungen, Big Data und Social Media. Nur 6 Prozent der deutschen Händler sehen die Implementierung einer digitalen Strategie problematisch oder noch nicht von Bedeutung.

Auch Investitionen in Omni-Channel-Angebote werden als wichtig erachtet. 45 Prozent gaben an, dass die Verbindung von Onlineshop und stationärem Ladengeschäft keinen gegenseitigen negativen Einfluss auf den Umsatz habe. Potenzial zeigt die Studie in diesem Bereich, denn nur ein Zehntel der Befragten in Deutschland gab an, dass sie Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg anbieten. Viele halten ihre Kanäle noch getrennt, da sie Omni-Channel-Angebote als zu komplex oder zu teuer erachten.

* „Global Retail & Consumer Goods CEO Viewpoint 2017: The Transformation of Retail“, eine Studie der PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt, (PwC) im Auftrag der amerikanischen JDA Software Group Inc.

