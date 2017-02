Rodenstock: Zylinderscharnier gewinnt den iF design award 2017

Silhouette: Neues Komplettbrillen-Konzept

Zur Opti hat der österreichische Fassungshersteller Silhouette sein neues Komplettbrillen-Konzept „Silhouette Vision Sensation“ vorgestellt. Die optischen Gläser werden am Hauptsitz in Linz gefertigt und für die Brillenkollektionen maßgeschneidert. Dies ermögliche die Funktionalität der Gläser perfekt auf die Brillenmodelle anzupassen, so der Hersteller. Das Glasportfolio „Silhouette Panorama“ umfasse Einstärken- und Premiumgleitsichtgläser für rahmenlose und Vollrand-Brillen. Der […]