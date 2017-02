Mixed Reality: Ein Blick auf die Hololens von Microsoft

Mittlerweile kennt man sie: Brillen, die es ermöglichen, per Augmented (AR) und Virtual Reality (VR) in digitale Welten einzutauchen oder die Realität mit digitalen Informationen anzureichern. Google Glass und VR One sind keine gänzlich Unbekannten mehr. Auch Microsoft hat mit der Hololens ein solches Produkt – doch geht es einen Schritt weiter. Es wird „Mixed-Reality-Brille“ genannt, was bedeutet, dass es zwischen AR und VR angesiedelt ist. Mit diesem System kann der Benutzer die Realität sehen und in dieser zusätzliche virtuelle Objekte erschaffen und verändern. Erstellt er zum Beispiel eine Kaffeetasse, die auf einem realen Tisch abgestellt wird, so fällt diese auf den Boden, wenn den Tisch entfernt wird.

Die Webseite „windowsunited“ hatte die Möglichkeit, die Hololens einmal genau unter die Lupe zu nehmen und einen Blick in ihr Inneres zu werfen. In der Brille befinde sich ein kompletter PC, der keine Verkabelung zu Zusatzgeräten benötigt und leistungsfähiger ist als ein Laptop, so das Ergebnis. Zudem seien bei der Hardware nicht die üblichen Komponenten wie CPU und GPU wie in einem herkömmlichen PC verbaut, sondern eine neuartige HPU (Holographic Processing Unit). Bei der Software setzt man wie auch bei PC, Smart Devices und XBox auf Windows.

Gesteuert wird das Gerät nicht mit den Augen, denn die seien zu unruhig – sondern mit der Nase und mit Gesten. Um das zu ermöglichen, wurden insgesamt sechs Kameras verbaut, die Blickrichtung, Gesten und Umgebung erfassen. Zudem ist auch eine Sprachsteuerung möglich.

Obwohl auch Spiele für die Hololens möglich sind und auch schon existieren, ist das Gerät weniger für das private Freizeitvergnügen gedacht als vielmehr als Arbeitsmittel – zum Beispiel zur Ünterstützung von Ärzten, Technikern, Architekten usw.

