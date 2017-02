Rupp + Hubrach: Für Mittelstandspreis nominiert

Der Bamberger Brillenglashersteller Rupp + Hubrach (r+h) ist für den Großen Preis des Mittelstandes 2017 nominiert worden. Bis zum April 2017 will das Unternehmen der unabhängigen Jury nun seine ergänzenden Unterlagen einreichen. Die Preisträger werden im September bekannt gegeben. Die Wettbewerbsjury bewertet die Unternehmen in fünf Kriterien: deren Gesamtentwicklung, Innovation, Schaffung/ Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Engagement in der Region sowie Service/Kundennähe und Marketing.

„Nur jedes tausendste Unternehmen Deutschlands erreicht diese Nominierungsliste. Das wir dazu gehören, ist für uns eine große Auszeichnung“, freut sich r+h Geschäftsführer Ralf Thiehofe.

Der Große Preis des Mittelstandes wird seit 1995 alljährlich von der renommierten Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung in Zusammenarbeit mit den Handelskammern und weiteren Wirtschaftsorganisationen vergeben und ist laut der Tageszeitung „Die Welt“ die begehrteste deutsche Wirtschaftsauszeichnung“.

Quelle: r+h

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen