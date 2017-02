Gewinnerfoto Schaufensterwettbewerb A &O Saarlouis Geschäftsführer Jan Winkelsträter und Verkausleiterin Sigrid Herman-Staudt freuen sich über den Gewinn

pdm Germany sammelte alle mit der Marke Wunderkind Eyewear dekorierten Schaufenster aus dem Jahr 2016, um als Ergebnis das beste Schaufenster zu küren. Den ersten Platz machte A&O Optik in Saarlouis. Den Gewinn – ein Wochenende in einem Designhotel in Berlin – überreichte Außendienstmitarbeiterin Andrea Köhler.

Quelle: pdm Germany

