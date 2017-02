Sonne satt! OPTIC+VISION auf Pressereise mit Maui Jim

Traumziel Teneriffa: Das „europäische Hawaii“ gilt als Insel mit „Beinahe-Schönwettergarantie“ Der Riese aus dem Meer: Vulkan Teide, Spaniens höchster Berg Blue Hawaii! Polarisierende Gläser garantieren brilliante Farbwelten Bizarre Mondlandschaft: Der Teide Nationalpark bietet interessante geologische Phänomene Beste Stimmung: Heiteres Beisammensein in karger Vulkanlandschaft Durchblick: Unser englischer Kollege Chris Bennett testet polarisierende Gläser Effektvoll: Der Vulkan Teide spiegelt sich in den polarisierenden Gläsern Leinen los! Mit Farbe und guter Laune gegen Regen, Wind und Wellen Charmant und elegant: Patricia Vieities aus Portugal bewahrt auch in stürmischen Momenten ihre Haltung Optometrist mit ganzer Seele: Bjarne Hansen aus Dänemark Absolut Seefest! Unsere italienischen Kollegen Simona Finessi und Angelo Dadda Aufgefrischt! Hier wird`s stürmisch… Geduld! Die braucht es beim Whale Watching in den Gewässern vor Teneriffa Graue Suppe: Ob wir wohl einen Wahl vors Objektiv bekommen? Immer das Ziel im Visier: Gastgeber (und Kapitän!) dieser Reise, Hans-Jürgen Penzek, Maui Jim Vice President Europe Moby Dick: Die seltenen Pilotwale bekommt man nicht häufig zu sehen Blick in andere Welten: Das astrophysische Observatorium auf dem Berg Izaña Sterne gucken! Sterne gucken! Treffen mit Aussicht: Verleger und Redaktionen internationaler Optik-Magazine kamen auf Teneriffa zusammen

Teneriffa lockt mit Sonne und Ewigem Frühling. Deshalb bezeichnen Reiseführer es auch gern als das „europäische Hawaii“. So fiel die Wahl von Maui Jim nicht von ungefähr auf das Sonneneiland als attraktives Ziel der internationalen Pressereise Mitte Februar. Der Sonnenbrillenhersteller hatte Verleger und Redaktionen der Branchenmagazine zu einem Informations- und Gedankenaustausch nach Alcala im Südwesten der Insel eingeladen. Dabei waren OPTIC+VISION (Deutschland), Dioptrans (Ungarn), Eyeline (Holland), Eyezone (Kuwait), Look Vision (Portugal), Look Vision (Spain), Norges Optikerforbund (Norwegen), 20/20 Europe, Optikerforeningen (Dänemark), Optician, Mark Allen Group (England) und Platform Optic (Italien).

Blauer Ozean. Postkartenhimmel. Auf Teneriffa gibt es für rund 300 Tage im Jahr Sonnengarantie. Hawaii kommt auf 50 Tage mehr. Dort hat der amerikanische Sonnenbrillenhersteller seinen Ursprung, wenn auch das Headquarter sich heute in Peoria im Bundesstaat Illinois befindet. Wie Hawaii ist Teneriffa – die größte Insel der Kanaren – vulkanischen Ursprungs. Zentrale Bergmassive teilen die Inseln in verschiedene Klimazonen auf. Zudem gelten Hawaii und Teneriffa wie die gesamten Kanaren als Urlaubstraumziele. Es gibt offensichtliche Parallelen zwischen den Inselarchipelen. Mit Hawaii teilt sich Teneriffa noch ein weiteres Primat, nämlich eine der weltweit wichtigsten Sternwarten zu betreiben. Im Observatorio del Teide auf dem Berg Izaña scannen die immensen Spiegel der Sonnen- und Nachtteleskope 24 Stunden rund um die Uhr die Himmelssphäre nach neuesten astrophysischen Erkenntnissen ab, auf der Suche nach Leben auf anderen Gestirnen. Auch wenn unsere ungeübten Augen kaum mehr als einen orangefarbenen, glühenden Kreis erkennen konnten, war der Blick durch ein Teleskop auf die 149,6 Millionen Kilometer entfernte Sonne zweifellos einer der Höhepunkte dieser Tour.

Im Teide-Nationalpark (seit 2007 auf der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes) ging es an den Outdoortest von Sonnenbrillenneuheiten. In dieser einzigartigen, aus bizarrem Lavagestein und durch Erosion geformten, ausgebrannten mondartigen Vulkanlandschaft braucht es eine schützende Sonnenbrille. Insbesondere will man den Pico del Teide erklimmen, mit 3718 Metern der höchste Gipfel Spaniens. Ein einmaliges Naturschauspiel. Allerdings tut man seinen Augen ob der schädlichen UV-Strahlung nichts Gutes. Und so schön das Seherlebnis auch sein mag, es lässt sich in seiner Intensität durch das Tragen einer Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern steigern. Auf über 2000 Metern Höhe konnten wir die Qualitäten der von Maui Jim entwickelte Polarizedplus-Technologie testen, die höchste Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig hundertprozentigem UV-Schutz garantieren und eine entspannte klare Sicht ermöglichen soll. Durch die Kontraststeigerung der polarisierenden Gläser wird der Blick für Details geschärft, lassen sich Formen und Farbtiefe intensiver wahrnehmen – wie hier im Teide Nationalpark die durch Wind und Wetter geschliffenen Felsformationen und das gesamte Spektrum der Erdtöne. Ein überwältigendes Schauspiel!

Tags zuvor auf der Whale Watchingtour bei Dauerregen und frischer Brise (einer der seltenen Wetter-Ausreißer!, wie uns unser Guide versicherte) braucht es ebenfalls die Sonnenbrille. Erst dank der Wirkung kontraststeigernder Gläser konnten wir in der milchig-trüben Suppe zwischen Himmel und Ozean die seltenen Pilotwale und Delfine ausmachen. Die tummeln sich vor Teneriffas Westküste, weil sie das nährstoffreiche Wasser, die schwache Strömung und die vielen Tintenfische dort lieben. Dass wir die seltenen Meeressäuger überhaupt zu Gesicht bekamen, war vermutlich auch dem für das Unternehmen typischen Aloha Spirit zu verdanken. Aloha bedeutet auf Hawaiianisch: Glück teilen! Diese positive Energie harmonischer Gastfreundschaft erleben ich und meine Kolleginnen und Kollegen der internationalen Optik-Fachmagazine alljährlich einmal auf einer Pressereise mit dem Team von Maui Jim. Die bietet gleichfalls nicht nur das Spaßprogramm, sondern umfasst Präsentationen und Informationen zur Unternehmensentwicklung. In der OPTIC+VISION Edition 3-2017 wird deshalb ausführlicher über Status Quo und Zukunftsstrategien des Sonnenbrillenherstellers zu lesen sein (das Heft erscheint am 24. April 2017).

Text und Fotos: Angela Mrositzki

Category: Branche + Ideen, OV