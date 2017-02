Marchon & Longchamp: Lizenzvereinbarung

Longchamp und Marchon Eyewear, Inc. haben die Unterzeichnung eines neuen globalen Lizenzvertrags für Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Kollektionen von Longchamp Eyewear bekannt gegeben. Verantwortlich für Design und kreative Leitung ist Sophie Delafontaine, Artistic Director von Longchamp. Die beiden Unternehmen werden für Herbst/Winter 2017 neue Damenlinien mit einem vollständigen Sortiment an Korrektions- und Sonnenbrillen vorstellen. Die Kollektionen werden in Shops von Longchamp sowie bei ausgewählten Optikern, auf Multi-Brand-Modeplattformen und Reiseeinzelhändlern weltweit vertrieben.

Quelle: Marchon

