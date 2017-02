Warum Content Marketing perfekt für Sie wäre

Stellen Sie sich vor, in Ihrer Stadt gäbe es drei kleinere Buchläden. Alle drei führen mehr oder weniger die gleichen Titel, beraten sehr gut, sind freundlich, können gegebenenfalls andere gewünschte Bücher schnell bestellen. Was wäre, wenn nun eines dieser Geschäfte anfinge, auf seiner Webseite, seinem Blog, seiner Facebookseite usw. Inhalte zu publizieren, die den Menschen weiterhelfen oder sie informieren – eben ihnen Mehrwert bieten? Wann erscheint der ersehnte neue Teil einer beliebten Buchreihe? Was sagt Thriller-Autor Sebastian Fitzek über sein neues Buch? Welche Bücher passen gut zu bestimmten Thematiken? Auch spannend wäre für viele Leser: Wie sieht wohl der Alltag eines Buchhändlers aus?

Ein solches Geschäft würde sich von seiner Konkurrenz deutlich abheben.

Es könnte seine Expertise effektiver nach draußen kommunizieren.

Es hätte viel häufiger die Gelegenheit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen.

Es käme diesen bei der zukünftigen Kaufentscheidung viel eher in den Sinn.

Content Marketing für Augenoptiker

Wenn das bei einem Buchhändler klappen kann – wieso dann nicht auch beim Augenoptiker? Auch er hat seinen Kunden viel zu bieten. Viel Mehrwert – nicht nur mehr Brille! Der Mensch da draußen interessiert sich für Inhalte, die ihm helfen oder seinen Interessen entsprechen.

Themen wie der Dauerbrenner, welche Brillen in welches Gesicht passt, sind für Ihre Kunden hilfreich.

Und die Geschichte hinter einem Produkt, einer Marke, einem Design können sie ebenso spannend finden wie Sie als Optiker.

Steckt z.B. hinter der neuen Fassung eine schöne Geschichte über das Leben und die Inspiration ihres Designers, dann ist das etwas, das den Kunden begeistern kann, etwas, das er zu Hause weitererzählen kann.

Auch im technischen Bereich – beim Glas oder der Kontaktlinse – gäbe es viel Interessantes zu erfahren und viel Hilfreiches zu erzählen.

Aller Anfang ist leicht

Content Marketing könnte eine neue Möglichkeit sein, um mit Ihren und potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. Aber wie anfangen? Hier die ersten Schritte.

Zuerst hören Sie auf, nur darüber nachzudenken. Sie fangen an. Erstellen Sie dann einen Redaktionsplan. Sammeln Sie Themen, die Ihre Zielgruppe interessant finden könnte, und erstellen Sie die Beiträge dazu. Ein Tipp: Fachmagazine sind gute Recherchequellen für Themen und Informationen. Hüten Sie sich aber davor, Inhalte abzukupfern und auf ihren Seiten zu verbreiten – das kann richtig teuer werden. Überlegen Sie sich, in welcher Form Sie die Inhalte anbieten wollen. Sie kann vielfältig sein: Blogartikel, Videos, Podcasts, Bilder – oder eine gute Mischung. Nach dem Veröffentlichen Ihrer Inhalte sollten Sie sie bekannt machen, also vermarkten. E-Mail-Marketing und das Verbreiten in Social Media sind hier besonders effektiv und kostengünstig.

(sh)

Category: Branche + Ideen, OV