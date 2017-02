Seminartermine März + April 2017

Rodenstock: „How We See the World“

Anlässlich des 140-jährigen Jubiläums von Rodenstock entstand in Zusammenarbeit mit dem Verlag teNeues das Buch „How We See the World“ über die Geschichte des weltweit agierenden Unternehmens. Teils bisher unveröffentlichte Bilder und Geschichten schlagen einen unterhaltsamen kultur- und technikhistorischen Bogen von den Anfängen der Brille bis hin zu visionären Entwürfen für das „vollkommene Sehen“ von morgen […]