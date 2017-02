Rodenstock: „How We See the World“

Anlässlich des 140-jährigen Jubiläums von Rodenstock entstand in Zusammenarbeit mit dem Verlag teNeues das Buch „How We See the World“ über die Geschichte des weltweit agierenden Unternehmens. Teils bisher unveröffentlichte Bilder und Geschichten schlagen einen unterhaltsamen kultur- und technikhistorischen Bogen von den Anfängen der Brille bis hin zu visionären Entwürfen für das „vollkommene Sehen“ von morgen und übermorgen.

Das Buch im Detail

Kapitel eins des Buches

„How We See the World“ gewährt einen spannenden Einblick in die Anfänge des Sehens, von den Glassteinen und der Scherenbrille bis hin zur modernen Bügelbrille.

Im zweiten Kapitel geht der Autor besonders auf die Innovationen und Produkte ein, die Rodenstock in seiner 140-jährigen Geschichte hervorbrachte. Der Leser kann hinter die Kulissen des Unternehmens schauen und erfährt interessante Aspekte aus der langen Unternehmensgeschichte.

In eindrucksvollen Bildern werden im dritten Kapitel die schönsten Brillenmodelle sowie prominente Träger wie Senta Berger, Sophia Loren oder Curd Jürgens gezeigt. Ebenso präsentiert das Buch außergewöhnliche Bilder eines Rodenstock Racing Car aus den 70er Jahren bis hin zu Olympiasportlern, die mit ihren Rodenstock-Brillen Höchstleistungen erbrachten.

Das gibt einen Ausblick in die Zukunft und lässt den Leser gespannt sein, was Rodenstock in den nächsten Jahren für Innovationen und Produkte auf den Markt bringen wird.

Quelle: Rodenstock

