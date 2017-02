VDCO: Seminar Kinderoptometrie

MPG&E: Neue Produkte auf der Opti 2017

Auf der Opti in München bewirtete MPG&E vom 28. bis zum 30. Januar 2017 Besucher seines Messestandes (Halle C3, Stand 102) mit einer interessanten Mischung: Mit dabei waren neue Produkte, Messerabatte, die Freiheits-Lounge, in der Augenoptiker und Augenärzte ihren Umsatz aufladen können, ein frischer Aloe-vera-Kick, augenoptische Vorträge und Leckereien an der Alvera Tapas-Bar. Tageslinse ECCO One […]