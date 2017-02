MPG&E: Neue Produkte auf der Opti 2017

Auf der Opti in München bewirtete MPG&E vom 28. bis zum 30. Januar 2017 Besucher seines Messestandes (Halle C3, Stand 102) mit einer interessanten Mischung: Mit dabei waren neue Produkte, Messerabatte, die Freiheits-Lounge, in der Augenoptiker und Augenärzte ihren Umsatz aufladen können, ein frischer Aloe-vera-Kick, augenoptische Vorträge und Leckereien an der Alvera Tapas-Bar.

Tageslinse ECCO One Day balance

Zum ersten Mal präsentierte MPG&E auf der Opti die Tageslinse ECCO One Day balance in einer Version, die auch Hornhautverkrümmungen (Astigmatismen) korrigieren soll: Die Neuerscheinung bestehe aus Silikonhydrogel, bei dem Sauerstoffdurchlässigkeit, Anschmiegsamkeit und Wassergehalt ausbalanciert seien. MPG&E-Geschäftsführer Fabian Hasert zur neuen Tageslinse: „Endlich können auch Menschen mit Astigmatismus unsere Wohlfühl-Kontaktlinse ECCO One Day balance tragen. Ihr Vorteil: lange tägliche Tragezeiten und ein sehr hoher Komfort beim Kontaktlinsentragen. Zum Wohlfühlen laden außerdem auch unsere Messepreise ein: Denn auf der Opti bieten wir Kontaktlinsenprofis exklusive Sonderrabatte.“

Premium-Kontaktlinsenpflege Alvera

Mit einem neuen, frischen Marktauftritt präsentierte sich die Premium-Kontaktlinsenpflege Alvera am MPG&E-Messestand. Produktmanagerin Anja Clages zur All-in-One-Lösung: „Alvera ist einer unserer Messestars. Mit den Wirkstoffen der Aloe vera ist es die natürliche Wahl, wenn Augen jeden Tag frisch und gesund strahlen sollen.“ Alvera soll speziell für Silikonhydrogel-Kontaktlinsen entwickelt worden sein, pflege aber auch alle anderen weichen Kontaktlinsen. Dabei soll das Premium-Pflegemittel zuverlässig und sicher alle Bakterien, Pilze und Acanthamöben eliminieren. Besonders effektiv wirke es außerdem gegen Lipide und schütze sogar vor erneuten Ablagerungen.

Quelle+Bilder: MPG&E

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen