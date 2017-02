ACTION UNLIMITED: SPORT. LIFESTYLE. OUTDOOR. ADVENTURE.

Jetzt am Samstag war Tag 2 des OPTIC+VISION Sportbrillen-Shootings. Diesmal mit Regen und Sturm, aber zwischendurch auch ein wenig Sonne. Sportler und Fototeam durchlebten bei diesem Shooting alle Wetterbedingungen, auf die Athleten bei der Ausübung ihres Sports treffen können. Auf die sie gut vorbereitet sein sollten, insbesondere was den Augenschutz und das optimale Sehen betrifft. An diesem Wochenende fotografierten wir Sportbrillen von Oakley (die Radar Pace ließen wir 3 Wochen lang testen …), Julbo, Uvex, Reebok, Pricon. Mit unseren Kids gingen wir in die Sporthalle, um dort speziell die schulsporttauglich zertifizierten Kinderbrillen von Sziols und Pricon in Aktion zu sehen.

Schulnote: Sehr gut!

Das Sportbrillen-Shooting und Sport-Feature erscheint in Kürze in der OPTIC+VISION Edition 2-2017. Zu sehen: Hightech-Sportbrillen und sportiven Lifestyle-Fassungen. Die beste Performance in Form und Funktionalität. Hightech im Glas ebenso wie innovative Fassungsmaterialien und technische Features. Sowie das Spezialthema: schulsporttaugliche Brillen.

Folgen Sie uns auf den OPTIC+VISION Social Media Plattformen Facebook und Instagram.

Backstage-Fotos + Text: Angela Mrositzki

Category: Branche + Ideen