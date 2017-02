Hoya: Ganzheitliches Konzept aus Brillengläsern und Fassung vorgestellt

Hoya Lens Deutschland nutzte die Fachmesse Opti, um „Yuniku“, ein ganzheitliches Konzept aus Brillengläsern und Fassung, erstmals in der DACH-Region zu präsentieren. Vorgestellt wurde außerdem die neuen Fassungskollektionen von Hoet und Aoyama Optical France.

Glas & Fassung nach Maß

Normale Standardfassungen sind nur bis zu einem bestimmten Maße individualisierbar und beeinträchtigen deshalb möglicherweise das optimale Sehen, auch wenn individuell optimierte Brillengläser eingesetzt werden. An diesem Punkt setze Yuniku mit einem seh-zentrischen Ansatz an, der ganz dem optimalen Sehen gewidmet sei, so Hoya. Auf Basis der persönlichen Sehanforderungen und Gesichtsmerkmale berechnet eine fortschrittliche Software die optimale Position der Brillengläser in Bezug zu den Augen und entwirft eine Fassung basierend auf den einzigartigen Parametern. 3D-Druck ermöglicht es, die Fassung auf Grundlage der visuellen und ästhetischen Wünsche des Brillenträgers mit dem höchsten Tragekomfort anzufertigen. Komplettiert wird diese mit individuellen Gleitsicht-, Einstärken- oder Nahbereichsgläsern.

Erweiterte Fassungskollektion

Zur Weltpremiere auf der Silmo 2016 war Yuniku bereits mit einer exklusiven Kollektion von Brillenfassungsdesigns, Farben und Texturen aus dem Hause Hoet gestartet. Diese eher klaren, zeitlosen Designs werden nun mit der Cabrio Collection und weitere, extravagantere Fassungen ergänzt. Neue Fassungen in frischen Farben und schlichten Formen liefert die Serie WE DDD von Aoyama Optical France. Die Entwürfe aller Designer werden im gleichen Verfahren und im gleichen Material über die Yuniku-Plattform produziert.

Quelle: Hoya

