eyes+more: Neuer Store in Hamburg

Am 2. Februar 2017 eröffnet der Brillenfilialist eyes + more seinen 100. Store im Elbe Einkaufszentrum in Hamburg. Dem Konzept, Fern- und Lesebrillebn zum Komplettpreis von 111 Euro bzw. jede Gleitsichtbrille für 222 Euro anzubieten, bleibt das Unternehmen treu, denn man verstehe die Brille als Modeaccessoire. So könne der Kunde bei der Wahl der neuen Brille voll und ganz nach Style und Fashionaspekt entscheiden. Dem Rhythmus der Modewelt angepasst erscheine alle vier Wochen eine neue Kolletkion. Designt werden die Modelle von Volker Kächele, dem ehemaligen langjährigen Designer bei Hugo Boss.

Anfang 2016 hat eyes + more seinen Onlineshop implementiert, der das Filialnetz flankieren soll. Dieses Angebot stoße auf eine breite positive Resonanz: 50 Prozent der Online-Reservierungen werden demnach in einen der über 140 Stores in Europa geliefert und verkauft. Durch den Multi-Channel-Ansatz habe das Unternehmen einen enormen Zuwachs im Neukundengeschäft erreicht: 75 Prozent aller eyes + more Online-Käufer seien Neukunden.

2016 konnte eyes + more einen Umsatz von 57,27 Millionen Euro und ein Umsatzwachstum von 13,3 Prozent verzeichnen. Kernziel sei weiterhin die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Bereits im Oktober vergangenen Jahres eröffnete neben schon bestehenden Stores in den Niederlanden und Österreich der erste Store in Belgien. Ebenso sind Stores in weiteren europäischen Ländern geplant.

Quelle: eyes + more

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen