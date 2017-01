Schöne digitale Arbeitswelt

Kürzlich las ich eine Studie aus den USA, in der verkündet wurde, dass die Zukunft der Arbeit eine strahlende sein soll. Das klingt nach einer großartigen Botschaft, für all jene, die fürchten, die Digitalisierung würde über kurz oder lang an ihrem bequemen Arbeitsplätzchen sägen. Sollten wir also doch nicht alle in wenigen Jahren ohne Einkommen und Sinn im Leben dahinvegetieren, während Maschinen alles erledigen? Sollte das aufgebauschte Image der Digitalisierung als Arbeitsplatzvernichterin nichts als Panikmache sein?

Für die Studie des Marktforschungsinstitut InfoCorp wurden jedenfalls 18.000 Arbeitnehmer aus 43 Ländern befragt, wo die Digitalisierung, genauer Automatisierung, in den kommenden zwei Jahren den größten Einfluss haben wird, welche Bereiche am meisten betroffen sein werden und welche Strategien sie verfolgen, um ihre Fähigkeiten an die kommenden Erfordernisse anzupassen. Zusammengefasst wurden die Ergebnisse sehr cool und infografik-mäßig unter dem Knallertitel „The Skill Revolution“. Das macht schon was her und spricht besonders die Zielgruppe der jungen Wilden an, die ja letztendlich von den zukünftigen Veränderungen am meisten betroffen werden. Sie haben definitiv noch ihr ganzes Berufsleben vor sich, eine Zukunft, die zu 65 Prozent aus Jobs bestehen soll, die heute noch nicht einmal existieren. Kaum vorstellbar und doch realistisch. Oder kennen Sie jemanden, der kürzlich noch als Gaslaternenanzünder, Schaufensterbemaler oder Telefonist tätig war?

Aber zurück zur Studie, diese hatte nämlich neben der ansprechenden Gestaltung auch lesenswerte Inhalte zu bieten – auch für die Augenoptik. Denn sie ist Teil einer der drei Bereiche, die Dank der Digitalisierung ein personelles Wachstum zu erwarten haben: die IT-Branche, das Personalwesen und eben jene Berufe, die im direkten und engen Kontakt mit Kunden sind. Das sind die Gewinner. Herzlichen Glückwunsch! Das ist doch eine frohe Botschaft. Okay, so revolutionär, wie der Studien-Titel verheißen mag, ist das jetzt zwar nicht für den fitten Augenoptiker, aber trotzdem darf er sich freuen, nicht den Finanzsektor oder ein Plätzchen in der Verwaltung gewählt zu haben. Denn da sieht es nicht so toll aus.

Viele Aufgaben, die handwerklichen, aber auch geistigen Routinen folgen, werden durch die technologische Entwicklung zukünftig durch intelligente Maschinen ersetzt werden. Und das ist eine gute Nachricht, werden dadurch doch gleichzeitig auch Kapazitäten frei – werden Freiheiten gewonnen. In allen anderen Bereichen aber, wo individuelle Lösungen gefunden und Entscheidungen getroffen werden müssen, hat weiterhin der Mensch das Sagen und kann nicht einfach ersetzt werden.

Eine Konsequenz für den ganz normalen Mitarbeiter wird all diese Automatisierung aber doch mit sich bringen. Die Digitalisierung wird die Spielregeln umkrempelt, und zwar immer wieder und wieder. Und nur diejenigen, die sich an diese fließenden Gegebenheiten anzupassen wissen, dürfen weiter mitspielen. Auch das bestätigt die Studie, die genau den Menschen die größten Erfolge vorhersagt, die kreativ sind, eine ausgeprägte emotionale Intelligenz haben und große geistige Flexibilität beweisen. Auf dem Arbeitsmarkt attraktiv werden somit auf lange Sicht diejenigen bleiben, die mit Veränderungen umgehen können und motiviert sind, neue Fähigkeiten zu lernen.

Ich scheine übrigens auch ganz glimpflich davonzukommen. Zwar hört man immer mal wieder vage Gerüchte von Artikel schreibenden Robotern, aber Wörter aneinanderzureihen ist zum Glück meisten doch ein wenig mehr, als Wörter aneinanderzureihen.

Kommentar von Sandy Hedig

