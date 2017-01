Am 21. und 22. Januar 2017 wurde die Halle 8 der Messe Dortmunder Westfalenhalle einmal mehr zum Treffpunkt der Augenoptik-Branche. Anlass war die Fachmesse Brille & Co, auf der rund 100 Aussteller, davon elf erstmalige Teilnehmer, ihre Innovationen aus den Bereichen optische Geräte, Fassungen, Gläser & Accessoires wie Etuis, aber auch Ladenbau und Dekoration vorstellten.Damit entsprach die Ausstellerzahl ziemlich genau der der Vorjahresveranstaltungmit 100 Firmen. „Wir freuen uns sehr, dass die Halle 8, in der die Brille & Co zum zweiten Mal stattfand, so gut angenommen wird“, betont Ingo Lorscheid, Geschäftsführer der HVVplus GmbH, Köln, dem Organisator der Messe.

Die Besucherzahl gegenüber dem Januar 2016 stieg um zehn Prozent und den Ausstellern standen in der Halle 8 700 qm mehr zur Verfügung. #

Sehr gut soll bei den Fachbesuchern zum einen die Bandbreite der Produkte, zum anderen die gesunde Mischung aus etablierten Firmen und Newcomern angekommen sein. „Als Messe ist es unsere Aufgabe, den Besuchern einen guten Überblick über Neuheiten und Trends der Branche zu verschaffen. Dieser Herausforderung stellen wir uns stets aufs Neue und auch dieses Mal ist es uns – so das Feedback – wieder gelungen“, sagt Ingo Lorscheid. Zu den langjährigen Ausstellern der Brille & Co zählen beispielsweise Trends & More u.a. mit den Lizenzmarken bruno banani und Marc Cain, das italienische Unternehmen Area 98 sowie opdo Walter Sengespeick mit der bekannt hochwertigen Kollektion zu attraktiven Preisen. Das „nächste Level der Sportbrillen“ gab es u.a. bei Breitfeld & Schliekert zu sehen, während WecoVisionix dem Publikum innovative Geräte von der Brillenglasvermessung über die Refraktion bis hin zum Einschleifen der Brillengläser präsentierte. Eines der kleineren, innovativen Unternehmen auf der Brille & Co. war Einstoffen aus der Schweiz.

Die Sommerveranstaltung der Brille & Co wurde eine Woche nach hinten verlegt und findet somit am 2. und 3. September am gleichen Ort statt. Bereits jetzt steht fest, dass Länderspielpause ist, sodass ein einwandfreies Anreisen rund um die Messe Westfalenhallen Dortmund garantiert ist.

Quelle + Bild: HVVplus GmbH

