pdm Germany: Brillenlizenzvereinbarung mit Mercedes-Benz

Mercedes-Benz arbeitet für Sonnen- und Korrektionsbrillen der Marke Mercedes-Benz Style in Zukunft mit der pdm Germany GmbH, einem Partnerunternehmen der Fink-Gruppe zusammen. Die Unternehmen haben eine weltweite Lizenzvereinbarung getroffen.

Die pdm Germany übernimmt bereits ab der Opti 2017 den Vertrieb der Mercedes-Benz Style Kollektion von Rodenstock und wird künftig dafür verantwortlich sein, die Brillen in Übereinstimmung mit den Markenwerten und der Designphilosophie von Mercedes-Benz Style weiter zu entwickeln.

Die komplette Kollektion steht für eine sinnliche Formensprache, kompromisslose Qualität und die Auswahl hochwertiger Materialien in perfekter Verarbeitung. Nur so entstehen ebenso innovative wie ästhetische Produktlösungen – mit dem Anspruch auf höchste Präzision und exzellenten Tragekomfort. Eine perfekte Symbiose aus Qualität, Form und Funktion.

Das Unternehmen ist ein erfahrener Partner im Bereich Sonnen- und Korrektionsfassungen und steht für Entwicklung, Fertigung und Vertrieb höchstqualitativer Brillen „Made in Germany“.

Sandra Winter-Trenkner und Sven Reiß, Geschäftsführer der pdm Germany, kommentieren die Kooperation: „Mercedes-Benz hat eine außerordentliche Strahlkraft. Die Fähigkeit dieser so historischen Marke sich selber treu zu bleiben und sich dennoch immer wieder neu zu erfinden und damit weiter Geschichte zu schreiben ist beeindruckend. Diesen Esprit sowie die progressive und innovative Gestaltung, die sich in der sehr erfolgreichen Designsprache widerspiegeln, wollen wir gemeinsam zukunftsweisend in die Eyewear übertragen.“

Mercedes-Benz Style: “Design beyond the car“

Seit 2010 entwerfen die Designer von Mercedes-Benz zusätzlich zum klassischen Automobildesign auch das Design für andere Produkte in Kooperation mit ausgewählten Partnern unter dem Label Mercedes-Benz Style. Ziel ist es, die unverwechselbare, progressive Formensprache sowie den hohen Anspruch an Luxus und Ästhetik der Marke mit dem Stern in andere Lebensbereiche zu übertragen. So zeichnen sich alle Produkte durch kompromisslose Qualität und die Auswahl edler Materialien in perfekter Verarbeitung aus. Das gesamte Portfolio von Mercedes-Benz Style ist unter http://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/design/mercedes-benz-style/ zu sehen.

Quelle: pdm Germany

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen