Ikano Bank: „Das Brillenabo”

Die Ikano Bank vertreibt seit Anfang 2017 „Das Brillenabo“ in Eigenregie weiter. Ende 2016 trennte sich die Bank nach langjähriger Zusammenarbeit von ihrem Partner Reinke & Jensen und übernimmt nun alleinverantwortlich die Geschäfte und Verträge von “Das Brillenabo”. Das Finanzinstitut setzt mit seinem Produkt für Optiker und Brillenkäufer auf deren langjähriges Vertrauen und Zufriedenheit.

Seit dem 1. Januar 2017 übernimmt das Unternehmen selbst die Vermarktung des seit vielen Jahren am Markt erfolgreichen Produkts „Das Brillenabo”. Aktuell arbeitet das Finanzinstitut an einem Relaunch und der Optimierung des Angebots, um ohne Vertriebspartner zukünftig noch bessere Leistungen anbieten zu können. Die Vorteile des speziellen Verbraucherkredits bleiben in jedem Fall bestehen.

Optiker bieten ihren Kunden für den Kauf einer neuen Brille mit „Das Brillenabo“ einen Kredit mit einer Null-Prozent-Finanzierung. Die Laufzeiten sind flexibel und liegen zwischen 6 und 36 Monaten. Im Anschluss an einen abgelaufenen Vertrag kann der Kunde des Optikers mit einer unkomplizierten Anschlussfinanzierung umgehend eine neue Brille erwerben und sein Abonnement fortführen.

Die Bank sammelte als Spezialist im Bereich der Verbraucherfinanzierungen seit Jahren viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Optikern und vertreibt nun selbständig die Finanzierung. Dabei zeichnet die Bank mit den schwedischen Wurzeln besonders Einfachheit und Kundennähe aus. Zusätzlich wurde auf langfristige Lösungen gebaut und handelt dabei stets fair und transparent gegenüber allen Beteiligten. Aus diesem Grund erhalten Kunden im Rahmen der Finanzierung mit “Das Brillenabo” – im Gegensatz zu anderen Konkurrenz- produkten – z. B. keine nachgelagerten Bankprodukte wie Kredit- und EC-Karten.

„Für uns bedeutet Fairness und Transparenz, dass der Kunde weiß, was er kauft. “Das Brillenabo” enthält keine Koppelungen an andere Produkte. Im Gegenteil, wir schätzen den Optiker und seine Kunden als langfristige Partner und konzentrieren uns auf deren Bedürfnisse. Wir stellen uns dem Wettbewerb, indem wir Wert auf Service und Qualität legen, anstatt Preiskämpfe auszutragen“, so Mathias Schmitt, Head of Retail Business, Ikano Bank.

Kundenbindung statt ständige Neukundengewinnung – es zählt der Abo-Gedanke und der Aufbau konstanter Kundenbeziehungen: Kurz vor Ablauf der Finanzierung kontaktiert die Ikano Bank die Kunden der Optiker, um dann bei einem Brillen-Neukauf eine vorbereitete Anschlussfinanzierung über “Das Brillenabo” abzuschließen.