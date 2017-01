M wie Messeguide

W wie Walk of Frame: Der Walk of Frame verbindet die !HOT-Area mit den langjährigen Halle C1-Größen wie Safilo, Marchon oder EBM. Die lange Tafel lädt zum Austausch und Ausruhen ein.

X wie zum X. Mal: Die opti wird seit 2008 von der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH in München ausgerichtet. Das heißt 10 Jahre opti, 10 Jahre Neuheiten. 2008 stellten in drei Hallen 357 Aussteller aus. Am Ende kamen zur Premiere rund 18.000 Augenoptiker. Seitdem ist die Messe auf Wachstumskurs mit über 27.500 Fachbesuchern: 2017 sind die vier Messehallen mit 556 Aussteller komplett ausgebucht.

Y wie YES!: 111 Aussteller sind in der YES!-Area, dem Treffpunkt der Design- Community. Sie befindet sich 2017 in der Halle C4 und ist der Ort, an dem jeder Trendscout fündig wird. Sie bildet gemeinsam mit der !HOT-Area in Halle C1 die berühmte Designklammer.

Z wie Zone: 2017 gibt es keine speziellen Zonen mehr, in denen sich die Besucher kostenfrei ins WLAN einloggen können. In diesem Jahr hat jeder mit seinem WIFI-fähigen und SMS-fähigen-Endgerät in allen vier Messehallen WLAN-Zugang.