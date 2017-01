Bildergalerie: Blackfin – Himmel ohne Grenzen

(Diese Inhalte begleiten den Artikel „Himmel ohne Grenzen“ über die neue Blackfin-Kampagne in OPTIC+VISION Ausgabe 1-2017)

„Looking Beyond. Always.“ lautet die richtungsweisende Botschaft aller Blackfin- Kampagnen. Entsprechend zeigen die Motive Models in spröden Landschaften, an Orten, die eine geheimnisvolle, unnahbare Aura umgibt. So in den neuen Visuals: Schwarze Lavaerde begegnet blauem Firmament. Ein Szenario im Kontinuum von Raum und Zeit, zu dem das Brillendesign im ausdrucksstarken Kontrast steht.

Looking Beyond. Always. MARTINIQUE MARTINIQUE Looking Beyond. Always. SLOT Looking Beyond. Always. OYSTER BAY OYSTER BAY GOLD BEACH GOLD BEACH GOLD BEACH Looking Beyond. Always.

Fotos: Blackfin

Category: Digitale Inhalte