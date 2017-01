Mister Spex: Online-Optiker kommuniziert jetzt auch in Schweden

Bereits 2012 übernahm Mister Spex, der europäische Online-Optik mit Firmensitz in Berlin, die Mehrheit des schwedischen Branchenprimus Lensstore. Nach vier Jahren Zusammenarbeit entschied man sich nun gemeinsam für eine einheitliche Markenpräsenz unter der Dachmarke „Mister Spex“. Dahinter steht unter anderem der Gedanke, europaweit den neuen Preis-Leistungsstandard des Brillenkaufens kongruent unter einer Marke zu etablieren. Auf dieser Basis soll das Skandinavien-Geschäft nun weiterentwickelt werden.

„Dass Lensstore ab heute auch unter dem Namen Mister Spex operiert, ist ein wichtiger nächster Schritt innerhalb des Unternehmens“, erklärt Dr. Mirko Caspar, Geschäftsführer von Mister Spex. „In den vergangenen Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, die gesamte IT-Infrastruktur zu verknüpfen, so dass heute alle Prozesse in einem gemeinsamen System zusammenlaufen. Durch diesen Zusammenschluss profitieren unsere Kunden in Skandinavien nicht nur von dem neuen Preis-Leistungsstandard und Europas größter sofort verfügbarere Brillen- und Sonnenbrillenauswahl, sondern auch zusätzlichen Features wie der 2D und 3D Brillen-Anprobe für die bequeme Produktsuche zuhause am Computer.“

Der stetig wachsende E-Commerce-Markt in Skandinavien ist die ideale Basis für eine erfolgreiche Expansion der Marke Mister Spex. „Wir wollen auch in Skandinavien eine neue Art des Brillenkaufs nachhaltig etablieren“, erläutert Caspar die Pläne des Unternehmens. Nach eigenen Websites in Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden sowie Großbritannien ist Mister Spex nun auch in Schweden unter www.misterspex.se aktiv – Finnland und Norwegen werden zeitnah folgen.

Für die Leitung der nordischen Unternehmensdivision konnte Mister Spex zwei Köpfe gewinnen, die Mister Spex in Skandinavien in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team in Berlin entwickeln und ausbauen werden. Nils Rådström und Johan Nordström, die Beide auf langjährige Erfahrungen in digitalen Geschäftsmodellen und im Einzelhandel sowie dem Aufbau von Marken und Unternehmen in den skandinavischen Ländern zurückgreifen können, übernehmen zum 1. Februar 2017 als CEO und Managing Director die Verantwortung für die Geschäftsführung des Unternehmens in Schweden, Finnland und Norwegen. „Wir sind glücklich, diesen entscheidenden Schritt gemeinsam mit unseren Kollegen von Mister Spex in Berlin zu gehen und sehen die Zusammenarbeit unter einer Marke als Meilenstein für den schwedischen Optik-Markt“, freut sich der neue CEO von Mister Spex Schweden, Nils Rådström. Fredrik Malm und Patrik Hamilton, die Lensstore bisher gesteuert haben, verlassen Ende März 2017 das Unternehmen, um neue berufliche Herausforderungen wahrzunehmen.

Mit der Einführung der Marke Mister Spex in Schweden können Kunden nun auch zahlreiche zusätzliche Services wahrnehmen, die bisher nicht in Skandinavien verfügbar waren.

Mister Spex Nils Rådström & Johan Nordström Managing Directors Scandinavien Mister Spex Gründer Dirk Graber & Managing Director Dr. Mirko Caspar

Quelle + Bilder: Mister Spex