Eye Gents: Neue Impulse für den Optikmarkt

Robert Böhm und Christian Grund wollen als Distributoren mit frischen Marken neue Impulse im Optikmarkt setzen. Eye Gents heißt das neue Unternehmen, das dem unabhängigen Optiker handgemachte Sonnenbrillen und optische Fassungen mit unverwechselbarem USP aus dem Premium- bzw. Luxus- und Lifestyle-Segmemt präsentiert. In der Betreuung der Optiker-Partner setze man auf einen einen 360° Ansatz, der die individuelle Betreuung von der Auswahl der Kollektion über das Marketing bis hin zum After Sales Service umfasst.

In der Branche kennen Grund und Böhm sich bestens aus, so bekleideten die beiden „Optik-Veteranen“ schon einige Management-Rollen in verschiedenen Ländern – und auch viel Leidenschaft ist vorhanden: „Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich fast durchgehend im Eyewear-Business unterwegs und liebe die Produkte. Nach sehr erfolgreichen Jahren im Corporate Business habe ich jetzt großen Spaß daran, als Start-Up im Independent Sektor mitzumischen. Dieses Segment wird weiter wachsen und wir haben das Glück, zum Start Brands mit jeweils einer eigenen großartigen DNA anbieten zu können“, meint Christian Grund, der in seiner letzten Position als Business Leader in der DACH-Region für Luxottica tätig war.

Robert Böhm, zuletzt als Geschäftsführer DACH und Sales Direktor Northern Europe für Atelier Luxottica / Oliver Peoples Group tätig, ergänzt: „Das Interesse an Design und edlen Materialien begleitet mich schon mein ganzes Leben. Die Brillenbranche gibt mir die Möglichkeit diese Leidenschaft voll auszuleben. Der Schritt in die Selbständigkeit war ein logischer in Anbetracht meines Drangs immer wieder neue Wege zu gehen.“

Erfahrung auf dem internationalen Markt und die ausgeprägte Liebe zu Brille und Design scheinen gute Erfolgsvoraussetzungen für das neue Vertriebsunternehmen zu sein. Bisher im Marken-Portfolio sind:

Von Arkel – aus der Schweiz

Die Schweizer Luxusmarke, bekannt aus der Uhrenindustrie, bietet eine Auswahl feinster Materialien und modernste Verarbeitung. Sie steht für den exklusiven, eleganten Stil und unerreichte Komplexität.

Matsuda – aus Japan

Eine Premiummarke mit zeitlosem Design und Japanischem Qualitätsanspruch. Hohe Handwerkskunst widergespiegelt in zahllosen Details.

Raen – aus den USA

Eine Kalifornische Surf-inspirierte Lifestylemarke für die sehr kommerzielle Preislage.

Eye Gents werden sich während der Opti in einem Showroom im Ramada Hotel & Conference Center (gegenüber Messeeingang West) präsentieren.

www.eyegents.de

